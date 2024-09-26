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«Мне бы дали красную карточку». Невилл — о броске Холанда мячом в Габриэля

вчера, 14:47
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об эпизоде матча АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» (2:2), в котором нападающий «горожан» Эрлинг Холанд бросил мяч в голову защитника «канониров» Габриэля.

Мы [с Каррагером] комментировали эту встречу и не очень хорошо выполнили свою работу, поскольку упустили этот эпизод! Но если бы я бросил мяч в голову Каррагеру с расстояния в несколько метров во время матча, то мне бы дали красную карточку. И это правило придумали не в 2024 году – то же самое произошло бы и в 2014-м, и в 2004-м.

Полагаю, я бы не оспаривал своё удаление, как бы мы с Каррой ни смеялись над этим моментом, ибо он выглядел весьма забавно. Факт в том, что в футболе это красная карточка.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:34
Через чур лояльное отношение судей к игрокам МС
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:30
Не нужно далеко ходить, Гарри, будь это любой игрок Арсенала, шуму было бы много да и карточка была бы минимум желтая.....а Сити можно всё)
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:47
Скрупулюзно замечено и по делу!!!)))
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:27
Думаю, Гвардиола не делал никаких замечаний Холанду после игры. Это просто не имеет смысла. Вы же не станете делать замечание барану, который пытается вас боднуть. Думаю уровень интеллекта норвежца не слишком отличается от уровня этого барана. Хотя, может я и обижаю... барана.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:14
Согласен с Невиллом на все 100%! Эпизод с броском мяча в голову Габриэлю действительно вызывает вопросы. Футбол — это не только развлечение, но и игра с определенными правилами, которые должны соблюдаться. Если бы такое произошло в более напряженной ситуации, последствия могли бы быть гораздо серьезнее. Нельзя допускать, чтобы игроки чувствовали себя в безопасности только потому, что момент выглядит комично. Применение правил должно быть последовательным, иначе это может привести к прецедентам, когда игроки будут чувствовать себя безнаказанными.
cd5x33sxd2yv
cd5x33sxd2yv
вчера в 15:58
Просто человек оскотинился от популярности.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:56
Тема продолжает развиваться...
Холланду лучше, прямо сейчас, стоит начать оправдываться. Не стоит откладывать на потом, дороже выйдет. Сказал что бы, сразу после матча, мол погорячился... Уже и не вспоминали бы.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:56
Трудно не согласиться с Невиллом
Capral
Capral
вчера в 15:45
Давно известно, чем человек тупее- тем он наглее, это как раз про Холанда. На лице написано отсутствие элементарной мысли. Даже, если он бомбардир знатный- не значит что человек умный. Но в данном случае, здесь элементарное отсутствие воспитания и порядочности. Он хоть одну книгу в своей жизни прочитал, этот Холанд? А любопытно, Гвард, после игры сделал ему замечание или так, пожурил, как он обычно это делает: "Привет, как дела, всё нормально? Ну иди работай". А ведь норвег играет в стране, где сплошь- одни джентльмены, как сказала героиня советской Классики- "По семейным обстоятельствам"...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:35
"Мы [с Каррагером] комментировали эту встречу и не очень хорошо выполнили свою работу, поскольку упустили этот эпизод!" Представляешь, Гари , судьи тоже иногда немного "халтурят" на работе и умышленно или нет, упускают тот или иной эпизод...)
s8h7xgnxk7nr
s8h7xgnxk7nr
вчера в 15:30
Тот редкий случай, когда с этим икспердом можно согласиться
shlomo
shlomo
вчера в 15:05
Судья судил этот матч по понятиям, а не по правилам....
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