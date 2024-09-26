«Мне бы дали красную карточку». Невилл — о броске Холанда мячом в Габриэля

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об эпизоде матча АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» (2:2), в котором нападающий «горожан» Эрлинг Холанд бросил мяч в голову защитника «канониров» Габриэля.
Мы [с Каррагером] комментировали эту встречу и не очень хорошо выполнили свою работу, поскольку упустили этот эпизод! Но если бы я бросил мяч в голову Каррагеру с расстояния в несколько метров во время матча, то мне бы дали красную карточку. И это правило придумали не в 2024 году – то же самое произошло бы и в 2014-м, и в 2004-м.
Полагаю, я бы не оспаривал своё удаление, как бы мы с Каррой ни смеялись над этим моментом, ибо он выглядел весьма забавно. Факт в том, что в футболе это красная карточка.
Холланду лучше, прямо сейчас, стоит начать оправдываться. Не стоит откладывать на потом, дороже выйдет. Сказал что бы, сразу после матча, мол погорячился... Уже и не вспоминали бы.
Холланду лучше, прямо сейчас, стоит начать оправдываться. Не стоит откладывать на потом, дороже выйдет. Сказал что бы, сразу после матча, мол погорячился... Уже и не вспоминали бы.