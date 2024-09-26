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Флик: «Нам нужен голкипер с опытом»

вчера, 08:15

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарий касательно вратарской позиции в команде.

Ранее серьезную травму получил Марк-Андре Тер Штеген, в матче с «Хетафе» в Ла Лиге (1:0) на воротах играл Игнасио Пенья.

Я говорю только о футболистах, которые у нас есть, а Иньяки – наш вратарь. Сегодня я рад. У нас есть еще три очка.

Иньяки 25 лет, остальные очень молоды, и если что-то произойдет, нам нужен голкипер с опытом. Мы с Деку на эту тему уже общались. Мы занимаемся этим.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 11:57, ред.
Интересные люди в Барсе, чтобы такого пожара не было, нужно всегда держать запасного норм вратаря, в любом топ клубе 2 хороших кипера, сейчас уже делать нечего, думаю можно дать шанс Игнасио до зимнего ТО.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 11:24
Да Щесны неплохой вратарь тем более сравнении с Пеньей, столько чемпионств с Юве игра за Арсенал сделает его суперопытным вратарем.
gndcf95s3dex
gndcf95s3dex
вчера в 09:46
Хороших вратарей много, нужно переманить.
vbf7nr9cbjfb
vbf7nr9cbjfb
вчера в 09:40
Тогда берите Игоря Акинфеева - не ошибётесь!
drug01
drug01
вчера в 09:33
Но вратарь просто необходим!!!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 08:59
Нужно было раньше об этом думать, взять Лунина.
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:36
Сейчас голкипер самое слабое звено. Мне кажется у Барселоны с этим будут сложности.
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:33
Конечно с опытом...
Если бы нужен был голкипер без опыта их сколько угодно есть в системе Барселоны. Правда, опытный вратарь ещё не означает, что он обязательно будет очень хорошим. У Флика слишком сложная задача.
bv9f833b33v5
bv9f833b33v5
вчера в 08:31
Не сколько опытный, сколько надо надёжный
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