Флик: «Нам нужен голкипер с опытом»

Главный тренер «Барселоны» дал комментарий касательно вратарской позиции в команде.

Ранее серьезную травму получил , в матче с «Хетафе» в Ла Лиге (1:0) на воротах играл .

Я говорю только о футболистах, которые у нас есть, а Иньяки – наш вратарь. Сегодня я рад. У нас есть еще три очка.

Иньяки 25 лет, остальные очень молоды, и если что-то произойдет, нам нужен голкипер с опытом. Мы с Деку на эту тему уже общались. Мы занимаемся этим.