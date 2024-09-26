Флик: «Нам нужен голкипер с опытом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарий касательно вратарской позиции в команде.
Ранее серьезную травму получил Марк-Андре Тер Штеген, в матче с «Хетафе» в Ла Лиге (1:0) на воротах играл Игнасио Пенья.
Я говорю только о футболистах, которые у нас есть, а Иньяки – наш вратарь. Сегодня я рад. У нас есть еще три очка.
Иньяки 25 лет, остальные очень молоды, и если что-то произойдет, нам нужен голкипер с опытом. Мы с Деку на эту тему уже общались. Мы занимаемся этим.
Если бы нужен был голкипер без опыта их сколько угодно есть в системе Барселоны. Правда, опытный вратарь ещё не означает, что он обязательно будет очень хорошим. У Флика слишком сложная задача.
Если бы нужен был голкипер без опыта их сколько угодно есть в системе Барселоны. Правда, опытный вратарь ещё не означает, что он обязательно будет очень хорошим. У Флика слишком сложная задача.