«Не хочется причинять боль тому, кого любишь». Тен Хаг — об игре с «Твенте»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился эмоциями от предстоящей игры с «Твенте» в Лиге Европы. Специалист начал в этой команде игровую карьеру, а также работал там в тренерском штабе.

Я бы предпочел сыграть с кем-то другим. Не хочется причинять боль тому, кого любишь.

Между «Манчестер Юнайтед» и «Твенте» существует немало связей. Между мной и Рене Хаке, мной и Рудом ван Нистелроем.

Помимо этого, связи установились благодаря различным футболистам «Аякса», с которыми были связаны оба клуба.