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«Не хочется причинять боль тому, кого любишь». Тен Хаг — об игре с «Твенте»

вчера, 20:57
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)Твенте22:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился эмоциями от предстоящей игры с «Твенте» в Лиге Европы. Специалист начал в этой команде игровую карьеру, а также работал там в тренерском штабе.

Я бы предпочел сыграть с кем-то другим. Не хочется причинять боль тому, кого любишь.

Между «Манчестер Юнайтед» и «Твенте» существует немало связей. Между мной и Рене Хаке, мной и Рудом ван Нистелроем.

Помимо этого, связи установились благодаря различным футболистам «Аякса», с которыми были связаны оба клуба.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:18
Поэтому сыграют в ничью
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:44
А может пора домой? )))
Wolverhampton
Wolverhampton ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:43
Или его все!
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:41
Вот смеху будет если Твенте сделает МЮ))
Брулин
Брулин
вчера в 22:33
Физрук так говорит, как будто уже выиграл
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:56
Тен Хаг по ходу всех любит)
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 21:47
Отмазка найдена
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:37
тогда чемодан-вокзал-твенте.
ты еще не выиграл их, а уже говорит...
Гость
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