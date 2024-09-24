«Не хочется причинять боль тому, кого любишь». Тен Хаг — об игре с «Твенте»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился эмоциями от предстоящей игры с «Твенте» в Лиге Европы. Специалист начал в этой команде игровую карьеру, а также работал там в тренерском штабе.
Я бы предпочел сыграть с кем-то другим. Не хочется причинять боль тому, кого любишь.
Между «Манчестер Юнайтед» и «Твенте» существует немало связей. Между мной и Рене Хаке, мной и Рудом ван Нистелроем.
Помимо этого, связи установились благодаря различным футболистам «Аякса», с которыми были связаны оба клуба.
ты еще не выиграл их, а уже говорит...
ты еще не выиграл их, а уже говорит...