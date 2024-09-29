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Анчелотти запретил своим футболистам спорить с судьёй в матче с «Атлетико»

вчера, 14:31
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти призвал своих футболистов не вступать в спор с судьёй в матче с «Атлетико». Всё из-за того, что конфликты с рефери мешают контролировать игру.

В особенности специалист обратился к Винисиусу Жуниору и Джуду Беллингему. Итальянцу не нравится взаимодействие этих игроков с арбитрами.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:22
Прогноз мой: ничья
Incredulous
Incredulous ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:36
Винисиуса, вообще нужно выпускать на поле с кляпом во рту
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:39
Игроки Атлетико максимально постараются спровоцировать Вини)
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:15, ред.
Зря он запретил надо оказать давление на судей
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 15:57
Всё равно не сдержаться.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:30
Карло игрокам :- "А после игры , если что "за базар" ответите"...)
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:03
Почему акцентировал внимание только на этой игре, спорить с судьями в любом матче себе дороже, можно нарваться на карточку
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:46
Правильная установка...
Атлетико способен провоцировать игроков Реала. Судьи сегодня постараются не ударить лицом в грязь, потому будут раздавать жёлтые карточки направо и налево. Лучше принять меры предосторожности.
sv_1969
sv_1969 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 14:44
Думаю особенно Винисиусу надо держать себя в руках
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:43
Заявление Анчелотти подчеркивает важность дисциплины на поле. Конфликты с рефери могут привести к желтым карточкам и даже удалению, что крайне нежелательно в напряженных матчах, таких как против Атлетико. Винисиус и Беллингем — молодые игроки с высоким потенциалом, и если они научатся контролировать свои эмоции, это только добавит им уверенности и опыта. Умение управлять эмоциями — это часть профессионализма.
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7f9p6rz2dw27
вчера в 14:39
Спорить с судьей напрасный труд.
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:36
И правильно сделал, а то привыкли возмущаться по поводу и без.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:33
вини ныть запрети....а то поднадоел уже всем и вся
Гость
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