Анчелотти запретил своим футболистам спорить с судьёй в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти призвал своих футболистов не вступать в спор с судьёй в матче с «Атлетико». Всё из-за того, что конфликты с рефери мешают контролировать игру.
В особенности специалист обратился к Винисиусу Жуниору и Джуду Беллингему. Итальянцу не нравится взаимодействие этих игроков с арбитрами.
Атлетико способен провоцировать игроков Реала. Судьи сегодня постараются не ударить лицом в грязь, потому будут раздавать жёлтые карточки направо и налево. Лучше принять меры предосторожности.
Атлетико способен провоцировать игроков Реала. Судьи сегодня постараются не ударить лицом в грязь, потому будут раздавать жёлтые карточки направо и налево. Лучше принять меры предосторожности.