Анчелотти запретил своим футболистам спорить с судьёй в матче с «Атлетико»

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вчера, 14:31

Главный тренер «Реала» призвал своих футболистов не вступать в спор с судьёй в матче с «Атлетико». Всё из-за того, что конфликты с рефери мешают контролировать игру.

В особенности специалист обратился к и . Итальянцу не нравится взаимодействие этих игроков с арбитрами.