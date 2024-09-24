Черчесов: «ВАР – это сумасшествие»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался об отношении к системе ВАР.
ВАР – это сумасшествие. Недавно был на товарищеском турнире «Вердера», «Лейпцига» и «Ипсвича». Сижу на трибуне и не понимаю, получаю удовольствие, но вроде и не Лига чемпионов. А потом понял – ВАР нет. Ну ударил кто-то, пенальти, кто-то спорит. В конце концов выигрывает команда, которая должна была.
Есть судья, который свистит, которого все уважают. А тут в ухо что-то говорят, причем 20 глаз – и столько ошибок. Но самое главное – появилось чувство, что арбитры перестали судить. Они всегда ждут какой-то помощи. Раньше судья готовился и отвечал за свою работу.
Раздражает. По 20 минут рассматривают эпизод, был пенальти или нет. Если вы столько смотрите, значит, нет. Пенальти должен быть очевидным.
Все решения принимает главный судья.
"мальчики в комнате" могут только советовать ему посмотреть запись эпизода.
Когда приняли решение внедрить ВАР, тогда многим казалось, что это раз и навсегда устранит ошибки судей, и футбол наконец то станет более честным.
Но с ВАРом мы стали еще злее.
Мне больше нравился футбол старых времен, без ВАРа.
футбол играют люди, а не роботы.
Если мы, люди, не будем совершать ошибок, мы перестанем ими быть.
в футболе красиво не только голы, пас, сэйв, победа или боевая ничья...но и в ошибках есть своя прелесть)) не будь их, футбол давно стал бы скучным... смотрите во что превратилась формулу 1!!!
теперь у нас ВАР...и вряд ли его отменят.
люди хотели иллюзию справедливости...они ее получили, елки зеленые.
п.с.
лично я не боюсь совершать ошибок.
и ничего, живу))
Все решения принимает главный судья.
"мальчики в комнате" могут только советовать ему посмотреть запись эпизода.
Когда приняли решение внедрить ВАР, тогда многим казалось, что это раз и навсегда устранит ошибки судей, и футбол наконец то станет более честным.
Но с ВАРом мы стали еще злее.
Мне больше нравился футбол старых времен, без ВАРа.
футбол играют люди, а не роботы.
Если мы, люди, не будем совершать ошибок, мы перестанем ими быть.
в футболе красиво не только голы, пас, сэйв, победа или боевая ничья...но и в ошибках есть своя прелесть)) не будь их, футбол давно стал бы скучным... смотрите во что превратилась формулу 1!!!
теперь у нас ВАР...и вряд ли его отменят.
люди хотели иллюзию справедливости...они ее получили, елки зеленые.
п.с.
лично я не боюсь совершать ошибок.
и ничего, живу))
Кончайте. Взрослый человек, а такие убогие аргументы против ВАР привОдите, что даже не верится, что их привели Вы.
Кончайте. Взрослый человек, а такие убогие аргументы против ВАР привОдите, что даже не верится, что их привели Вы.