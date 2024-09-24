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Черчесов: «ВАР – это сумасшествие»

вчера, 20:32

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался об отношении к системе ВАР.

ВАР – это сумасшествие. Недавно был на товарищеском турнире «Вердера», «Лейпцига» и «Ипсвича». Сижу на трибуне и не понимаю, получаю удовольствие, но вроде и не Лига чемпионов. А потом понял – ВАР нет. Ну ударил кто-то, пенальти, кто-то спорит. В конце концов выигрывает команда, которая должна была.

Есть судья, который свистит, которого все уважают. А тут в ухо что-то говорят, причем 20 глаз – и столько ошибок. Но самое главное – появилось чувство, что арбитры перестали судить. Они всегда ждут какой-то помощи. Раньше судья готовился и отвечал за свою работу.

Раздражает. По 20 минут рассматривают эпизод, был пенальти или нет. Если вы столько смотрите, значит, нет. Пенальти должен быть очевидным.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 10:24
Нууу..давайте так..Я-за справедливость!!!...На сегодня ВАР-хоть и не эталон последней инстанции!.(там тоже люди сидят)...но это всяко лучше, когда арбитр (самостоятельно) принимает решение (находясь в горизонте с футбольным полем)...а теперь для тех, кто против ВАР...ребята,"мне сверху видно ВСЕ!, вы так и знайте!"
cska1948
cska1948 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 10:12
Не уверен, что пострадавшие стороны удовлетворились тем, что эти матчи стали легендами благодаря их скандальности.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:03
Однако из за этих скандальных ошибок эти матчи стали легендарными))) ну немцы потом отомстили когда гол Лэмпарда не был засчитан на ЧМ в ЮАРе))) волю поиздевались на англичанами
cska1948
cska1948 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:08
"...но и в ошибках есть своя прелесть..."
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Это смотря для кого. В 1966 году судейская ошибка лишила немцев звания чемпионов мира, зато англичане были безумно рады. В 1986 году уже на горе англичан, но на радость аргентинцам был засчитан гол, забитый "рукой Бога". Это в играх на первенство водокачки судейские ошибки беда небольшая. А есть матчи в которых ошибка судьи, это трагедия для целой страны. Так что ВАР всё таки нужен.
Сп62
Сп62
сегодня в 08:09, ред.
Любую, даже самую полезную инитициативу можно превратить в убогость. Так получилось и с ВАРом. Задумано было правильно - не допускать грубых ошибок судьи. Но сейчас, когда инцедент рассматривают в течении 5-ти минут, это уже не очевидная ошибка, это уже буквоедство. ВАР нужно совершенствовать, а не запрещать.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:38
Согласен с Черчесовым 👍. Вар уберать нужно❌. От него толку не какого, только придумывают пенальти из не чего для гнома, когда им надо высматривают малейшее касанее👀 а если сфолила Аргентина то Вар даже не смотрят типа все норм играем дальше👎. Что изменилось?? Раньше Эвребе и Айтекины в открытую в наглую тащили Месську а теперь судьи прикрываются Варом. Типа раз Вар так решил то мы что как бараны слепо соглашатся должны?? Держат фанатов за дураков!!🤬
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 00:22
Совершенно с вами согласен. Расхлябанность и непрофессионализм сквозит в каждом действии наших арбитров. Даже походка у них какая - то странная и подозрительная.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:14
ВАР нужен. Ну и судьи должны быть внимательны и ответственны...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:07
С.С., С.С., надеюсь, свой спич вы произнесли в шутливой форме. А если нет, напрашиваются грустные мысли. Серьёзный человек, "собаку съели" в футболе, а сравниваете товарищеские игры с официальными, где цена любой ошибки - гол в твои ворота. Вот тогда бы вы заверещали по иному и первый кричали: " Где этот чёртов ВАР, почему его до сих пор не починили?". Или вы молча бы проглотили голевую ошибку и продолжали так же степенно вышагивать вдоль лицевой линии, изредка бросая свой ясный взор на поле ? ...
Кончайте. Взрослый человек, а такие убогие аргументы против ВАР привОдите, что даже не верится, что их привели Вы.
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:19
Отменять VAR нужно, даже до усов это дошло...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:14
Сижу на трибуне, а там внизу Семак бегает по бровке, и вроде и футболом не назовешь игру его команды, но нутром чую, что опять запишут в чемпионы.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:10, ред.
Согласен, убили футбол,футбол это не результат, а игра в футбол
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:54
Черчесов как обычно свое говорит.
Все решения принимает главный судья.
"мальчики в комнате" могут только советовать ему посмотреть запись эпизода.
Когда приняли решение внедрить ВАР, тогда многим казалось, что это раз и навсегда устранит ошибки судей, и футбол наконец то станет более честным.
Но с ВАРом мы стали еще злее.
Мне больше нравился футбол старых времен, без ВАРа.
футбол играют люди, а не роботы.
Если мы, люди, не будем совершать ошибок, мы перестанем ими быть.
в футболе красиво не только голы, пас, сэйв, победа или боевая ничья...но и в ошибках есть своя прелесть)) не будь их, футбол давно стал бы скучным... смотрите во что превратилась формулу 1!!!
теперь у нас ВАР...и вряд ли его отменят.
люди хотели иллюзию справедливости...они ее получили, елки зеленые.
п.с.
лично я не боюсь совершать ошибок.
и ничего, живу))
lotsman
lotsman
вчера в 21:44
Раньше было без ВАР, но и судьи были другие, настоящие футбольные судьи. Жизнь меняется, условия стали другие, судьи не те, что раньше. поэтому без ВАР не обойтись.)
Брулин
Брулин
вчера в 21:22
По его мнению решения нужно принимать паллиативно, а не системно
Capral
Capral
вчера в 21:07, ред.
Вот, оно- тлетворное влияние запада!!!
Всю жизнь играли без этого г...а и были счастливы. И как играли, и не было этих долгих- остановок, пересмотров, недосмотров и тп. А сейчас- и время добавляют как в хоккее, и футбол превратили в шоу. Но Стасу, хорошо было не от того, что вара не было, а просто, смотреть футбол на стадионе и на диване- две большие разницы. Тем более, он по ходу стал отвыкать от европейского футбола, а тут- симпатичный турнир подвернулся. Но конечно, VAR, это- мерзость.
kjs7ykuyu6cm
kjs7ykuyu6cm
вчера в 20:57
С одной стороны, Черчесов абсолютно прав, с другой с ВАР меньше судейских ошибок, хотя они все равно есть.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:52
Любой инструмент хорош только в руках мастера...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:49
Вроде бы и прав, но как всегда- много букафф...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:48, ред.
Сижу на трибуне и не понимаю, получаю удовольствие, но вроде и не Лига чемпионов. А потом понял – я не на бровке. Оказывается можно просто смотреть футбол с трибуны.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:41
Здесь со Стасом пожалуй полностью соглашусь!
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