«Ахмат» обратился в ЭСК РФС по моменту из матча с «Крыльями Советов»

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вчера, 17:35

«Ахмат» направил обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) с просьбой рассмотреть игровой эпизод, произошедший на 32-й минуте матча РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

В грозненском клубе считают, что полузащитник самарской команды нарушил правила на хавбеке в штрафной площади, сделав наступ на стопу игроку «Ахмата», что должно было привести к назначению пенальти.