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«Ахмат» обратился в ЭСК РФС по моменту из матча с «Крыльями Советов»

вчера, 17:35
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Ахмат» направил обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть игровой эпизод, произошедший на 32-й минуте матча РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

В грозненском клубе считают, что полузащитник самарской команды Виктор Мендес нарушил правила на хавбеке Мохаммеде Талале в штрафной площади, сделав наступ на стопу игроку «Ахмата», что должно было привести к назначению пенальти.

«Ахмат» после 9 туров занимает 15-е место в чемпионате России (6 очков). КС идут 10-ми (10 баллов).

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Все комментарии
ЦКВД
ЦКВД
сегодня в 03:45
уже есть доказательства,посещения определенных лиц комнату вар,а это вообще дискредитирует все судейство,так что не за чем что то разбирать,всех уже купили))))
ЦКВД
ЦКВД
сегодня в 03:37
к вашему сведению он удалил не просто так) в кабине вар находилась личность которая давала указания как судить) шок это по нашему)
ЦКВД
ЦКВД
сегодня в 03:32
пусть хоть раз напишут,как ответил арбитр за удаление игрока динамо в матче со спартаком,кто его заставил так сделать,ну пусть напишет,ведь явно удаление заказное
ЦКВД
ЦКВД
сегодня в 03:21
пример матч спартак-динамо показал за 2 минуты две желтые,объяснений нет,ответ,что хочу то и ворочу
cska1948
cska1948 ответ ЦКВД (раскрыть)
вчера в 20:14
Мне было интересно узнать, как ЭСК будет оправдывать Сухого. Видимо с фантазией в ЭСК туговато, поэтому они решили просто проигнорировать это запрос.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:04
Нет, Иван, не так. Они этот эпизод даже не рассматривали. Во всяком случае упоминания о не не было. А разве можно ждать иного. Наличие в руководстве нашим футболом ( РФС, КДК, ЭСК) топ менеджеров Газпрома, т,е. представителей клуба РПЛ, в цивилизованном мире называется конфликтом интересов и не допускается. Но у нас свои Правила и Законы.
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:01
Я читал, что решение не удалять Алипа, а наказать его ЖК принято верно. Но про Караваева там ни гу-гу. Значит решили замылить этот вопрос. Как ни как, а ЭСК при президенте РФС, который ручной у Миллера.
ЦКВД
ЦКВД ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:56
зениту поражение засчитали))) вы какого решения ждете от этих подач) ясно ведь что арбитра оправдают)
stanichnik
stanichnik ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:55
Доброго Здоровья Володя!
Нет, подробности не знаю, но вроде бы все решения судейской бригады по тому матчу признаны правильными и обоснованными.
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:47
Иван, вечер добрый! Может ты подскажешь, какое решение вынес ЭСК по запросу ЦСКА о игре рукой Караваевым перед голом в ворота армейцев в игре ЦСКА-Зенит?
g57wwwvgdnun
g57wwwvgdnun
вчера в 18:36
Судьи стали много ошибаться, но судья Иванов не ошибался, он действовал вполне осознанно в пользу спартака. Ахмат ничего уже не добьется.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:17
Судьи тоже человеки, имеют свойство ошибаться...
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:11, ред.
Четыре клуба подают свои протесты в ЭСК по итогам прошедшего тура. А это значит, что работа судейских бригад в половине матчей прошедших в РПЛ в эти выходные вызывают нарекания со стороны команд, пострадавших от некачественного арбитража. В их защиту по этому поводу выступил один из футбольных экспертов, в недалёком прошлом арбитр международной категории Алексей Николаев потребовав, чтобы действующие арбитры несли ответственность за свои решения, а ЭСК РФС не просто покрывала или оправдывала действия судей, а наказывала за ошибки и решения о взысканиях открыто доводила до общественности. Короче говоря ситуация двадцать первого года с тотальными чистками судейского корпуса может вновь повториться, когда трёх судей отстранили от работы пожизненно, а девятерых отстранили на разные сроки. Правда тогда нарушения были куда гораздо серьёзнее, чем сейчас. Но, как говорится в целях профилактики следует применить админ ресурс сегодня, ибо завтра может быть поздно.
Болейте за своих, а не против чужих!
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:59
Должно быть справедливое принято решение..
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:50
Не повезло Ахмату...
Он почти уже выиграл этот матч.
Но "почти" не считается, счёт на табло.
А игра у клуба всё равно есть.
shlomo
shlomo
вчера в 17:39
Какой то косячный тур получился.... уже четвертое обращение...
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