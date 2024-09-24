«Ахмат» обратился в ЭСК РФС по моменту из матча с «Крыльями Советов»

«Ахмат» направил обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть игровой эпизод, произошедший на 32-й минуте матча РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).
В грозненском клубе считают, что полузащитник самарской команды Виктор Мендес нарушил правила на хавбеке Мохаммеде Талале в штрафной площади, сделав наступ на стопу игроку «Ахмата», что должно было привести к назначению пенальти.
«Ахмат» после 9 туров занимает 15-е место в чемпионате России (6 очков). КС идут 10-ми (10 баллов).
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