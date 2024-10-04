Сафонов может стать основным голкипером ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике недоволен игрой вратаря парижан Джанлуиджи Доннаруммы во втором туре Лиги чемпионов против «Арсенала». Энрике готов отправить итальянца в запас из-за его ошибок и в ближайших матчах предоставить шанс голкиперу сборной России Матвею Сафонову.
Сообщается, что у испанца нет предубеждений. Энрике считает, что все три вратаря (Доннарумма, Сафонов и Тенас) могут подменять друг друга.
Напомним, Сафонов сыграл за ПСЖ два матча в Лиге 1 (два пропущенных мяча) и матч в Лиге чемпионов (сыграл на ноль).
А завтра может выйдешь на Бродвей".
Нет ничего унизительней.
А завтра может выйдешь на Бродвей".
Нет ничего унизительней.
ПСЖ выглядел сзади впечатляюще и надежно,не так ли ,!
ПСЖ выглядел сзади впечатляюще и надежно,не так ли ,!
но Доннарумма пока вялый...слишком много ошибок
но Доннарумма пока вялый...слишком много ошибок