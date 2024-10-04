Сафонов может стать основным голкипером ПСЖ

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вчера, 13:11

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике недоволен игрой вратаря парижан во втором туре Лиги чемпионов против «Арсенала». Энрике готов отправить итальянца в запас из-за его ошибок и в ближайших матчах предоставить шанс голкиперу сборной России .

Сообщается, что у испанца нет предубеждений. Энрике считает, что все три вратаря (Доннарумма, Сафонов и Тенас) могут подменять друг друга.