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Сафонов может стать основным голкипером ПСЖ

вчера, 13:11

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике недоволен игрой вратаря парижан Джанлуиджи Доннаруммы во втором туре Лиги чемпионов против «Арсенала». Энрике готов отправить итальянца в запас из-за его ошибок и в ближайших матчах предоставить шанс голкиперу сборной России Матвею Сафонову.

Сообщается, что у испанца нет предубеждений. Энрике считает, что все три вратаря (Доннарумма, Сафонов и Тенас) могут подменять друг друга.

Напомним, Сафонов сыграл за ПСЖ два матча в Лиге 1 (два пропущенных мяча) и матч в Лиге чемпионов (сыграл на ноль).

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Все комментарии
Rivera_10
Rivera_10 ответ SeregaMilan55555 (раскрыть)
вчера в 22:46
Донарумма даже близко не Куртуа. Другое дело, что Сафонов средний вратаришка.
minai
minai
вчера в 22:38
"Сегодня ты на Брайтоне гуляешь
А завтра может выйдешь на Бродвей".

Нет ничего унизительней.
SeregaMilan55555
SeregaMilan55555
вчера в 20:08
Та не будет такого,просто Энрике даст время Доннарумме набрать форму. Лунин в прошлом ЛЧ хорошо отстоял за Реал ,но как только Куртуа восстановился от травмы то Анчелотти сразу же вернул Лунина на скамейку.
008Maximus
008Maximus
вчера в 19:45
Ля шанс финаль.
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 18:07
У вратаря статус значит гораздо больше, чем игра. Доннойруме нужно еще несколько таких провальных матчей как минимум, чтобы сесть в запас.
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 17:31
ПСЖ это не уровень ЛЧ. Как и черепашка в реале толком ничего не показывает
adekvat
adekvat
вчера в 16:48
Слова, посмотрим кто в следующем матче будет стоять и как отыграет.
shur
shur
вчера в 16:20
...обоим по четвертаку, вся жизнь вратарская впереди,главное чтобы
ПСЖ выглядел сзади впечатляюще и надежно,не так ли ,!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:21
Я конечно понимаю, что Доннарумма привез два гола в матче с Арсеналом. Но за неудачный матч вратаря не чехлят как правило.
112910415
112910415
вчера в 15:09
Первым номером ему не стать
lotsman
lotsman ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 15:01
Постарается, станет.
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:41
Ну если будет давать шанс на основного, надо отдавать всего себя, другого такого шанса уже не будет.
295aswnh4hex
295aswnh4hex
вчера в 14:29
Для Матвея это шанс, теперь надо его только использовать
allemz
allemz
вчера в 14:22
Энрике поумнел после Барсы. Мбаппе поставил на место, речи осмысленные в раздевалке толкает, да и в целом более менее уравновешенный стал
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:18
Ну что же вот и появился шанс хоть какой то!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:09
это будет интересно.
но Доннарумма пока вялый...слишком много ошибок
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 13:57
Энрике - лучший!
Nazyv
Nazyv
вчера в 13:46
На какое-то время, возможно, и станет, до первой ошибки.
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
вчера в 13:42
Может, но не станет!
амурец
амурец
вчера в 13:40
Если он сделает основным Матвея то ПСЖ вилы
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:37
а он лучший из трех?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:32, ред.
Отдохнёт психологически матч - другой и снова выйдет. Чтобы вратарь сильной сборной сидел на лавке, никогда этому не бывать. Выйдет даже в том случае, если Матвей будет играть безошибочно.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:24
Это не просто шанс это ШАААНСИЩЕ!!!!!
lotsman
lotsman
вчера в 13:14
Матвею надо использовать этот шанс и доказать что он лучший из трёх.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:13
Нужно обязательно попытаться воспользоваться этим шансом...
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