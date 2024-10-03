«Атланта» Миранчука уступила «Монреалю»

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вчера, 09:30

Сегодня в рамках регулярного чемпионата МЛС «Атланта Юнайтед», с полузащитником сборной России в составе, дома проиграла «Клуб де Фут Монреаль». Счёт на 43-й минуте открыл нападающий гостей . На 45+3-й минуте форвард «Атланты Юнайтед» (ассистент Педру Амадор) восстановил равновесие. А на 76-й минуте Мартинес (ассистент Том Пирс) принёс «Клуб де Фут Монреаль» победу. Миранчук отыграл весь матч. В МЛС на счету 28-летнего атакующего полузащитника шесть игр и два гола.

После данного матча «Атланта Юнайтед» занимает 12-е место в Восточной конференции (три очка от зоны стыковых матчей за право участия в плей-офф). «Клуб де Фут Монреаль» находится на восьмой строчке.