Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомСША. МЛС 2024

«Атланта» Миранчука уступила «Монреалю»

вчера, 09:30
Атланта ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Атланта Юнайтед1 : 2Логотип футбольный клуб Клуб де Фут МонреальКлуб де Фут МонреальМатч завершен

Сегодня в рамках регулярного чемпионата МЛС «Атланта Юнайтед», с полузащитником сборной России Алексеем Миранчуком в составе, дома проиграла «Клуб де Фут Монреаль». Счёт на 43-й минуте открыл нападающий гостей Джозеф Мартинес. На 45+3-й минуте форвард «Атланты Юнайтед» Даниэль Риос (ассистент Педру Амадор) восстановил равновесие. А на 76-й минуте Мартинес (ассистент Том Пирс) принёс «Клуб де Фут Монреаль» победу. Миранчук отыграл весь матч. В МЛС на счету 28-летнего атакующего полузащитника шесть игр и два гола.

После данного матча «Атланта Юнайтед» занимает 12-е место в Восточной конференции (три очка от зоны стыковых матчей за право участия в плей-офф). «Клуб де Фут Монреаль» находится на восьмой строчке.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Миранчук выйдет в стартовом составе «Сьона» во втором матче подряд
29 сентября
«Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Филадельфией»
29 сентября
Билялетдинов рассказал о физической подготовке в АПЛ
28 сентября
В «Реал Сосьедад» рассказали, когда Захарян начнёт тренироваться с командой
27 сентября
Главный тренер «Ариса» сообщил, когда Кокорин вернётся на поле
27 сентября
«Реал Сосьедад» показал, как Захарян восстанавливается после травмы
27 сентября Видео
Все комментарии
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
вчера в 11:14
На классе уступила.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:40
Ну вот, Атланта со звездой в своём составе проигрывает у себя дома даже не фавориту. Видимо двенадцатое место это предел мечтаний для нового клуба Алексея Миранчука. Не слишком ли рано он заканчивает карьеру футболиста?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 