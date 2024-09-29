Миранчук выйдет в стартовом составе «Сьона» во втором матче подряд

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вчера, 12:41

Полузащитник «Сьона» и сборной России выйдет на поле с первых минут матча 8-го тура чемпионата Швейцарии против «Цюриха». Данная игра состоится сегодня в 15:15 по московскому времени.

«Цюрих» занимает второе место в турнирной таблице, а «Сьон» шестое.

Напомним, в предыдущем матче против «Лугано» (0:0) Миранчук провёл на поле 60 минут. Ранее сообщалось, что 28-летний атакующий полузащитник входит в топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Швейцарии.