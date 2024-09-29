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Миранчук выйдет в стартовом составе «Сьона» во втором матче подряд

вчера, 12:41
ЦюрихЛоготип футбольный клуб Цюрих1 : 0Логотип футбольный клуб СьонСьонМатч завершен

Полузащитник «Сьона» и сборной России Антон Миранчук выйдет на поле с первых минут матча 8-го тура чемпионата Швейцарии против «Цюриха». Данная игра состоится сегодня в 15:15 по московскому времени.

«Цюрих» занимает второе место в турнирной таблице, а «Сьон» шестое.

Напомним, в предыдущем матче против «Лугано» (0:0) Миранчук провёл на поле 60 минут. Ранее сообщалось, что 28-летний атакующий полузащитник входит в топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Швейцарии.

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Все комментарии
Glosser
Glosser
вчера в 14:27
Миранчук должен играть постоянно и полные матчи, он теперь местная звезда.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:54
Вообще чтоль с ума там посходили....
Игрока из Топ-5 по стоимости надо изредка показывать...ненадолго...желательно с лавочки...
374364krawjq
374364krawjq
вчера в 13:29
Топ-5 по стоимости в Швейцарии все еще может выйти на матч.
Баобаб
Баобаб
вчера в 13:16
Опупеть, достижение.
Гость
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