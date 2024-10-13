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Канчельскис: «В „Манчестер Сити“ играют за идею, а не за деньги»

вчера, 20:44

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис рассказал о причинах мотивации нынешних футболистов «горожан», а также порассуждал о приоритетах современных игроков.

Многие любят деньги, а не футбол. Когда игрок ставит на первое место деньги, он заканчивается как спортсмен. Человек должен быть фанатично предан футболу! Сколько мы видим примеров того, что футболисты начинают ставить на первое место машины и квартиры, а потом тут же проваливаются. Футболисты «Сити» дают результат, они побеждают. Они играют не за деньги, а за идею. Когда у руля «Манчестер Юнайтед» были люди, которые любили футбол, всё было иначе. Тогда команда была одной семьёй, сейчас такого нет.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 23:28
МЮ от Ротора в Кубке УЕФА вылетел в 1995, когда Канчельскиса в команде уже не было. А при нем клуб занимал только первые-вторые места в чемпионате, выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги. В общем, типичный середняк)
bj3mb5n6gjq9
bj3mb5n6gjq9
вчера в 21:53
Да, куда уж там, не команда, а сборище идейных.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:24
Холанд в 5 лет : "Папа у меня идея, хочу в МС, бесплатно играть".....
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:17
помню Канчельскис играл за МЮ,а не за МС. Хотя посмотрел,что в 2001 году ушёл к горожанам в аренду,тогда может они и играли за какую ту идею,например остаться в АПЛе. В те времена,когда он выступал за МЮ,команда была посредственным середняком,которая вылетала от Ротора.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:50
Канчельскис, ты что, грибов поел? У них такие красивые красные шляпки с белыми пятнами?
Гость
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