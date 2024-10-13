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Байрамян поделился мыслями о развитии российского футбола

вчера, 18:59

Защитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился мыслями о развитии российского футбола за последнее десятилетие.

Российский футбол стал в чем-то лучше, а в чем-то хуже. За 7-8 лет команды прибавили в плане тактики и всего остального. Футбол вообще прогрессировал. Как у нас любят говорить про большие команды, так вот и маленькие команды научились играть и защищаться. Если говорить про худшую сторону, то раньше у нас было побольше звезд. Думаю, это и сами знаете. Это влияет на уровень футбола. Для меня то поколение, когда я играл: Широков, Денисов, Зырянов — было лучше. Аршавина так не застал, но не зря те футболисты стали бронзовыми призерами Евро-2008. Там был совершенно иной уровень. Может, молодежь сейчас по-другому считает, но для меня то поколение и российских футболистов, и легионеров было другим.

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Все комментарии
chromage
chromage
сегодня в 09:09
Помню Бердыев говорил, что лимит очень сильно мешает развитию игроков молодых. В первую очередь даже тренироваться рядом с Халком, Витселем, Данни, Азмуном или Нобоа. И игроками их уровня - это всегда полезнее для молодых футболистов.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:45, ред.
Тогда небыло лимита Динамо пачками легов привозило, Ттагу Силва ко двору не прищёлся, Видич в Спартаке потом МЮ, Халк, Витсель, Дани, Вагнер Лав, Веллитон, Милош Красич (для меня был похож на Недведа), Кейсуки Хонда, в Ростове Бракамонте, Навас, Азмун, Нобоа, либо мы стареем, и включается режим ностальгии, но обыграть Зенит с Халком , Витселем на Олимпе - 2 при сидячем Миллере который перед матчем обещал набережную до Зелёного острова расширить и гранитом покрыть, подсобить, потом 3-0 и обещалка улетучилась)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:16
Два еврокубка + бронза Евро ...это ещё остатки старой школы подготовки отечественных игроков...и отсутствие ключевых ролей легионеров в наших клубах....
Гость
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