Байрамян поделился мыслями о развитии российского футбола

Защитник «Ростова» поделился мыслями о развитии российского футбола за последнее десятилетие.

Российский футбол стал в чем-то лучше, а в чем-то хуже. За 7-8 лет команды прибавили в плане тактики и всего остального. Футбол вообще прогрессировал. Как у нас любят говорить про большие команды, так вот и маленькие команды научились играть и защищаться. Если говорить про худшую сторону, то раньше у нас было побольше звезд. Думаю, это и сами знаете. Это влияет на уровень футбола. Для меня то поколение, когда я играл: Широков, Денисов, Зырянов — было лучше. Аршавина так не застал, но не зря те футболисты стали бронзовыми призерами Евро-2008. Там был совершенно иной уровень. Может, молодежь сейчас по-другому считает, но для меня то поколение и российских футболистов, и легионеров было другим.