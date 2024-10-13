Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Колосков — о «Динамо»: «Команда не умеет играть без мяча, она не обучена»

вчера, 20:19

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру московского «Динамо» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, а также высказался о прогрессе молодых игроков «бело-голубых».

Личка в прошлом сезоне до последнего тура боролся за чемпионство, такое дано не каждому тренеру. Он обладает нужными знаниями, лидерскими качествами. При том что я часто критиковал «Динамо» за игру в обороне и за неумение играть в свой футбол от начала до конца. Пока эти болевые точки остались. «Динамо» просто не умеет играть без мяча. Команда просто не обучена. Как только «Динамо» теряет мяч, начинается паника и суета. Никто не знает, куда бежать. Последняя игра с ЦСКА это доказала. «Динамо» пропустило четыре выхода «один в один» в первом тайме — такого нет ни в одной дворовой команде. Команда высшего уровня не должна такое позволять. Хороший тренер добивается результата и воспитывает хороших футболистов. Тот же [Игорь] Осинькин не добивается невероятных результатов, но он поставляет футболистов, которые даже за сборную играют. У Лички пока нет ни того, ни другого. Мы вправе были ожидать, что молодые футболисты будут прибавлять. [Вячеслав] Грулёв, [Лука] Гагнидзе, [Ярослав] Гладышев — они не растут, не прибавляют. Это говорит о том, что нет индивидуальной работы с игроками. У меня нет сомнений в компетенции Лички, но надо, чтобы он что-то поправил. Надо каждый день, в том числе отдельно работать с молодёжью.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Байрамян поделился мыслями о развитии российского футбола
Вчера, 18:59
Глушенков ответил на вопрос о высоких зарплатах футболистов
Вчера, 17:58
Ташуев: «Национальная сборная не должна играть с Медиалигой»
12 октября
Карпин высказался о работе в сборной России и «Ростове»
11 октября
Слишкович: «Легионеры должны учить русский язык»
11 октября
Слишкович: «У меня есть возможность спасти „Оренбург“ от вылета»
11 октября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:08
Вячеслав Колосков, несомненно, сохранил ясность ума ...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:07, ред.
То же самое можно сказать о любой команде РПЛ. Играют, как могут, г-н Колосков. И футболисты, и тренеры соответствуют друг другу. Что имеем, то и имеем. Смотрим дальше... Критиковать - большого ума не надо. У любой команды, даже выдающейся, при желании можно найти изъяны. Зачем ?...
Capral
Capral
вчера в 20:56
Колосков деликатно ответил, чтобы не обидеть деревенщину, всё расставил по местам... А разве только, игра без мяча не получается, а всё остальное нормально? А что деревня вообще умеет? Умеет называть футболистов засранцами, курвами и тп. В советское время, он работал бы на стройке народного хозяйства, г....о месил бы, а не футболом руководил!!! В Оренбурге ему самое место, да и то- под вопросом. Но у банкиров и такой сойдет, ведь им же плевать на клуб, он для них- всего лишь игрушка. Главное, что стадион отжали, а там- что будет...
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:42
Гуру от футбола - знает, что говорит...
u489hfby88h3
u489hfby88h3
вчера в 20:20
Колос разложил всё по полочкам и всё по делу
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 