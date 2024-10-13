Колосков — о «Динамо»: «Команда не умеет играть без мяча, она не обучена»

Почётный президент РФС оценил игру московского «Динамо» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, а также высказался о прогрессе молодых игроков «бело-голубых».

Личка в прошлом сезоне до последнего тура боролся за чемпионство, такое дано не каждому тренеру. Он обладает нужными знаниями, лидерскими качествами. При том что я часто критиковал «Динамо» за игру в обороне и за неумение играть в свой футбол от начала до конца. Пока эти болевые точки остались. «Динамо» просто не умеет играть без мяча. Команда просто не обучена. Как только «Динамо» теряет мяч, начинается паника и суета. Никто не знает, куда бежать. Последняя игра с ЦСКА это доказала. «Динамо» пропустило четыре выхода «один в один» в первом тайме — такого нет ни в одной дворовой команде. Команда высшего уровня не должна такое позволять. Хороший тренер добивается результата и воспитывает хороших футболистов. Тот же [Игорь] Осинькин не добивается невероятных результатов, но он поставляет футболистов, которые даже за сборную играют. У Лички пока нет ни того, ни другого. Мы вправе были ожидать, что молодые футболисты будут прибавлять. [Вячеслав] Грулёв, [Лука] Гагнидзе, [Ярослав] Гладышев — они не растут, не прибавляют. Это говорит о том, что нет индивидуальной работы с игроками. У меня нет сомнений в компетенции Лички, но надо, чтобы он что-то поправил. Надо каждый день, в том числе отдельно работать с молодёжью.