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Глушенков ответил на вопрос о высоких зарплатах футболистов

вчера, 17:58

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков в видео, опубликованном в телеграм-канале Нобеля Арустамяна, ответил на вопрос о высоких доходах футболистов:

Правильную вещь [сказал] Федя Смолов, я процитирую: «Когда все ходили в школу, я ходил на тренировки. Когда все учили уроки — я был на поле». Кто на что учился в детстве, кто кем хотел стать с детства, кто прилагал к этому усердный труд, избегая других целей, трудились над одним делом, в котором хотели стать лучшими.

Максим Глушенков стал футболистом «Зенита» в минувшее трансферное окно. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 23:43, ред.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 22:47, ред.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 22:36, ред.
      Володя, извини дорогой. что я вмешался.Но высшее образование (реальное, а не купленное), как у братьев Майоровых им никак не помешало. Образование дало им интеллект, эрудицию. Позволило стать Евгению Майорову прекрасным комментатором, а Борису отличным тренером..
      Я всю жизнь , проработавший в вузе, могу сказать с уверенностью. Нет в природе человека, кому бы знания и образование помешало в жизни. Кроме специальных знаний, любая учеба дает общее развитие. Так устроен наш мозг, руководящий нашим телом и поведением, что при освоении каких то новых сведений, т.е. знаний и навыков, его управление становится оптимальным. При этом знания могут быть получены не только в процессе учебы, но и как результат накопления жизненного опыта. В наше время был реальный интерес к знаниям и образованию, сейчас по ряду причин мотивация изменилась. Но это совсем иная тема. Я не знаю ни одного примера, когда реальное образование сделало человека хуже, зато обратных примеров сотни. Невежество, прикрытое материальным благополучием воспринимается как достижение успеха в этой жизни. Одним словом, я пока выхода реального не вижу. А ситуация не очень, мягко говоря....
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 21:59, ред.
      Причём тут Ю. Власов и остальные известные спортсмены ? Ты говоришь о ЕДИНИЦАХ, кто всё поставил на карту спорта, и кого БОГ на такой узкой тропе МИЛОВАЛ!
      А сколько сотен миллионов также в этот омут полностью окунулось и у которых вышел полный швах ? С ними (остальными 99-тью процентами) как быть ?! То то и оно!

      P.S. Глушка - сырой, ещё несостоявшийся футболист, который далеко не профессионал (ибо профи так себя не ведёт), у которого детский нигилизм/пофигизм перерос во взрослый. Пока Судьба на *опу не посадила, он на коне..., но как только по жизни найдёт свой столб на дороге (либо мешок с кулаками) - всё полетит под откос, как у Кокоши, Зюбы и остальных дровосеков..., ибо нет у таких людей внутреннего стержня, потому как они изысканно пусты донельзя.

      PP.SS. Анчелотти своих птенцов в Реале спрашивает: "Вы кто ?"
      Они ему в ответ: "Мы - футболисты."
      На что Карло парирует: "Нет, вы не футболисты..., вы ЛЮДИ, которые играют в футбол."
      Смысл слов великого итальянца улавливаешь? Сначала Человеком надо быть, а потом танцором, актером, футболистом... Ну и чё ? Есть это Начало у Глушки ? Нет его нихрена.
      Capral
      Capral
      вчера в 21:51
      Анатолий Кандауров.

      Пока была мораль и высокая культура общения- были выдающиеся спортсмены, актёры, ученые, писатели. Сейчас всего этого нет. Здесь проблема не только больших денег, здесь проблема воспитания. Ну и конечно- идея. Я уверен, не было бы в СССР- ни Яшина, ни Мальцева, ни Харламова- без идейного воспитания!!!
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 21:46, ред.
      И что ? Типа хорошая учёба в школе - причина личной неустроенности твоих знакомых людей ?! Брось. Во взрослой жизни такими причинами являются: неудачный брак, скверность характера, ухудшение здоровья, всякого рода фаталити и т.д. и т.п., но никак не школа с золотой медалью!
      cska1948
      cska1948 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 21:34, ред.
      Да, и вам ли не знать, чтобы добиться успехов в профессиональном спорте надо жертвовать многим и учёбой тоже. Кто из наших спортсменов, кроме Ю.Власова, прославился занимаясь другим ремеслом? Все они, даже имея липовые дипломы о высшем образовании, так или иначе свою жизнь связывали со спортом. Вон, братья Майоровы окончили Московский авиационно-технологический институт. А пригодился им этот диплом? Нет! Вся их жизнь так или иначе была связана со спортом. А у Максима футбол не был хобби. В футбольную академию ради хобби НЕ поступают. У человека была цель стать ХОРОШИМ профессиональным футболистом. А для достижения такой цели надо жертвовать многим. А ради хобби в футбол играют во дворе.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 21:33
      Capral.
      Именно так. Во времена СССР многие футболисты были кумирами народа именно в силу личных качеств. С такими людьми как Маховиков, Гершкович, Шестернев, Иванов, Батанов, и много других интересно было общаться чаще всего заочно с помощью газет. Они конечно материально не бедствовали, но той кичливости и хвастовства своими деньгами автомобилями, отдыхом на Мальдивах не было и близко. Были весьма образованные люди. Лобановский, Юрий и Олег Морозовы, Альберт Шестернев имели реальное образование. Сейчас иная шкала ценностей. Я не выделяю Глушенкова - сейчас поколение такое. А система и СМИ это поощряют. Возможно поэтому и футбол сейчас третьего сорта по сравнению с советским. Я смотрю записи советских матчей как художественный фильм. Там и мысль и красота и уважение к сопернику. Какие звуки сейчас на стадионах"? Крики, мат, свист. А раньше аплодисменты звучали после красивого финта, паса или удара, или броска вратаря. Все в этом мире взаимосвязана. И красота тоже не живет на сегодняшней почве. Принцип Чем скандальней игрок - тем популярней, сожалению становится нормой. Все, прекращаю этот плач Ярославны. Все хорошее безвозвратно ушо. А жаль.
      cska1948
      cska1948 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 21:14
      Скажу только одно. Знаю людей, которые школу закончили с медалями, но в жизни так ни чено и не добились. И ещё. Как-то, давно-давно, в программе "Угадай мелодию" Киркоров продемонстрировал, что кроме песен Пугачёвой он других и не знает.
      Capral
      Capral
      вчера в 20:44
      Анатолий Кандауров.

      Полностью согласен. Добавить нечего, всё по делу сказано. К сожалению- история старая, ничего не меняется. Это раньше, футболисты духовно развивались, ходили в театр, встречались с интересными людьми, многие из футболистов имели высшее образование, и не купленное, не по блату, а по знаниям, и по способностям. Сейчас, время, вот таких- Глушенковых, Мамаевых, Кокориных... Этих- уже ничего не исправит.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 20:01
      Capral
      Я не готов назвать причину, но могу констатировать, что система , в которой процветают такие как Глушенков, Смолов, Кокорин, Мамаев, Дзюба, видимо имеет некие изъяны в своем устройстве. И ничего кроме морального отторжения этих личностей предложить не может. Более того, СМИ подогревают к ним интерес, смакуя фактически их пороки. Говоря языком классики До чего мы дожили !? Или по простому " Мужики, куды мы котимся?"
      ведь печально еще и то, что определенная часть электората не осуждает эту плесень, а восхищается ей. Только надо разделить все эти суждения на 2 части. Я не возмущаюсь его огромными деньгами, полученными от государства (такая система), я возмущаюсь его реакцией на этот свалившийся на него огромный куш.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 19:55, ред.
      Володя, не перегибай палку.
      Посыл Максимки был в том, что учеба в школе должна приноситься в жертву детскому хобби, которое может и не выстрелить в будущем, что зачастую и происходит.
      Завтра, не приведи Господи, сломают этого дурака на поле так, что с футболом будет покончено... И куда он потом пойдёт..., с отсутствием ума, знаний и таким количеством понтов?! Просвистит свои мильёны, да сопьётся, как пить дать.

      P.S. И кстати.., кто из деток занимается в музыкальной школе, тому и знания в обычной школе даются легче, ибо музыка (игра на музыкальном инструменте) в детском возрасте стремительно развивает аналитические способности у ребёнка. Это так, к слову.
      cska1948
      cska1948
      вчера в 19:41
      Мы с вами ВСЕ регулярно ходили в школу и теперь скажите: кто из вас получает 20 миллионов рублей в месяц? Уверен, что ни кто! Может поэтому вы на него и накинулись? А вы думаете, что те кто днями просиживает за роялем или играет на скрипке в школе учились/учатся лучше Мавсима? Ой, сомневаюсь.
      lotsman
      lotsman
      вчера в 19:38
      Если платят большие деньги то грех от них отказываться.)
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 19:26
      Дружище, а ты был прав насчет этого охламона. А я еще с тобой спорил, пытался его защищать... Каюсь, Макс, каюсь.)))
      ABir
      ABir
      вчера в 19:26
      Гораздо полезнее конечно, когда удается совмещать учебу и тренировки, но это трудно, и не у всех получается. А стремиться хорошо учиться все же нужно.
      stanichnik
      stanichnik
      вчера в 18:59
      Ещё год назад Глушенков был скромным молодым человеком, обращавшим на себя внимание лишь благодаря своим разумным действиям на футбольном поле. Сейчас же переехав в "культурную столицу" играет не хуже и даже результативнее, но ещё стал более медийным и очень словоохотливым, порой не отдавая отчёт сказанному, попадает в неловкое положение. Чем больше о нём узнают, тем больше негатива накапливается у людей, и это последнее интервью не исключение. Смею предположить, что в каком-нибудь из ближайших матчей в адрес Глушенкова со стороны болельщиков противоположной команды может родится обидная кричалка или плакат и винить в этом Максиму придётся только себя. А жаль, так хорошо начинал, но правда ещё не закончил, есть возможность спустившись на землю всё исправить.
      Болейте за своих, а не против чужих!
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      вчера в 18:43
      Плохая учеба в школе ему ещё аукнется.
      Ну а то, что Макс недалёкий, свидетельствует цитата из его уст, высказанная таким же недалёким (Смоловым).
      Futurista
      Futurista
      вчера в 18:43
      "Нападающий Зенита Максим Глушенков ответил на вопрос о высоких доходах футболистов"...
      112910415
      112910415
      вчера в 18:27
      одно очевидно -
      звёзды не советуют ходить в школу !
      ssspartak
      ssspartak
      вчера в 18:21
      Заметно, что не учился в школе. Единственное что жаль, так то что теперь пример другим подает.
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 18:17
      Глушенков, мягко говоря, не самый умный человек. Сразу видно, что на школе он сильно не зацикливался. Только недоучка мог выстроить такие глупые логические цепочки. Мало того, он гордится своими выводами. Максим, ты бы хоть книжку какую-нибудь прочитал...
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 18:14
      Этим ответом только себя позорит! Хотя ума по ходу там немного!Так что и позориться нечему!
      Capral
      Capral
      вчера в 18:09, ред.
      Нормально? "Когда все ходили в школу, я ходил на тренировки". Ну чем не анекдот- про двух умных и футболиста...

      Если я правильно понял, Смолов и Глушенков- одного уровня.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 18:08
      Федя Смолов : «Когда все ходили в школу, я ходил на тренировки. Когда все учили уроки — я был на поле.
      В итоге я и читать не умею и чемпионом ни разу не стал»
      Гость
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