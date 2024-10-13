Глушенков ответил на вопрос о высоких зарплатах футболистов

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков в видео, опубликованном в телеграм-канале Нобеля Арустамяна, ответил на вопрос о высоких доходах футболистов:
Правильную вещь [сказал] Федя Смолов, я процитирую: «Когда все ходили в школу, я ходил на тренировки. Когда все учили уроки — я был на поле». Кто на что учился в детстве, кто кем хотел стать с детства, кто прилагал к этому усердный труд, избегая других целей, трудились над одним делом, в котором хотели стать лучшими.
Максим Глушенков стал футболистом «Зенита» в минувшее трансферное окно. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Посыл Максимки был в том, что учеба в школе должна приноситься в жертву детскому хобби, которое может и не выстрелить в будущем, что зачастую и происходит.
Завтра, не приведи Господи, сломают этого дурака на поле так, что с футболом будет покончено... И куда он потом пойдёт..., с отсутствием ума, знаний и таким количеством понтов?! Просвистит свои мильёны, да сопьётся, как пить дать.
P.S. И кстати.., кто из деток занимается в музыкальной школе, тому и знания в обычной школе даются легче, ибо музыка (игра на музыкальном инструменте) в детском возрасте стремительно развивает аналитические способности у ребёнка. Это так, к слову.
Посыл Максимки был в том, что учеба в школе должна приноситься в жертву детскому хобби, которое может и не выстрелить в будущем, что зачастую и происходит.
Завтра, не приведи Господи, сломают этого дурака на поле так, что с футболом будет покончено... И куда он потом пойдёт..., с отсутствием ума, знаний и таким количеством понтов?! Просвистит свои мильёны, да сопьётся, как пить дать.
P.S. И кстати.., кто из деток занимается в музыкальной школе, тому и знания в обычной школе даются легче, ибо музыка (игра на музыкальном инструменте) в детском возрасте стремительно развивает аналитические способности у ребёнка. Это так, к слову.