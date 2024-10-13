Глушенков ответил на вопрос о высоких зарплатах футболистов

Нападающий «Зенита» в видео, опубликованном в телеграм-канале Нобеля Арустамяна, ответил на вопрос о высоких доходах футболистов:

Правильную вещь [сказал] Федя Смолов, я процитирую: «Когда все ходили в школу, я ходил на тренировки. Когда все учили уроки — я был на поле». Кто на что учился в детстве, кто кем хотел стать с детства, кто прилагал к этому усердный труд, избегая других целей, трудились над одним делом, в котором хотели стать лучшими.