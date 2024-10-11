Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Карпин высказался о работе в сборной России и «Ростове»

вчера, 22:32

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от совмещения постов в национальной команде и клубе.

У меня нет [смены эмоций]. Футболисты оставляют всё в клубе, они меняют обстановку: в сборной другие люди, другой тренерский штаб, всё другое, всё новое. Вышли на тренировку, поработали и забыли про нее. Но тренер меняет обстановку, но голова не отдыхает.

Мы приезжали в сборную из другой страны [когда я был игроком], я из Испании — обстановку поменять, увидеться, скучали друг по другу и по общению на русском языке. Поэтому с удовольствием приезжали.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слишкович: «Легионеры должны учить русский язык»
Вчера, 17:26
Слишкович: «У меня есть возможность спасти „Оренбург“ от вылета»
Вчера, 15:43
Титов: «В матче со „Спартаком“ „Зенит“ не заслужил даже ничьей»
Вчера, 14:30
Ринат Билялетдинов: «Николич пока ничуть не лучше Федотова по игре»
Вчера, 14:19
Дивеев рассказал, в каких чемпионатах хотел бы поиграть
Вчера, 13:27
Асхабадзе: «Этим летом мы совершили самый дорогой трансфер на вход»
Вчера, 13:26
Сортировать
Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 06:29
Все новое для него в сборной до сих пор, как так? Он отвечает как боксер набором не связаных фраз, когда его уже из сборной прогонят?
борька
борька
сегодня в 06:18
Обновляй команду,приглашай только молодежь до 20 лет, строй будующую команду,нынешнюю обстановку изменит время лет через 10,а твой фкндамент останется, как в юорной, твк и в ростове
112910415
112910415
сегодня в 05:34
сейчас экстремальные, ни на что не похожие времена
8mpt6awvcm34
8mpt6awvcm34
сегодня в 04:30
Пока не будет серьезных матчей сборной такое совместительство вполне допустимо.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:45
Карпин, ушёл бы ты из сборной... Эти твои истории никому не нужны.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:01, ред.
Вызывай Глушенкова....на сборы...
Он тоже соскучился по языку...кругом все на португальском разговаривают....
6tr88dwrz2qp
6tr88dwrz2qp
вчера в 23:29
Ни в сборной, ни в Ростове толку никакого.
d4ggrwek59ww
d4ggrwek59ww
вчера в 23:02
У сборной в то время была совсем другая история
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 