Карпин высказался о работе в сборной России и «Ростове»

Главный тренер сборной России и «Ростова» поделился впечатлениями от совмещения постов в национальной команде и клубе.

У меня нет [смены эмоций]. Футболисты оставляют всё в клубе, они меняют обстановку: в сборной другие люди, другой тренерский штаб, всё другое, всё новое. Вышли на тренировку, поработали и забыли про нее. Но тренер меняет обстановку, но голова не отдыхает.

Мы приезжали в сборную из другой страны [когда я был игроком], я из Испании — обстановку поменять, увидеться, скучали друг по другу и по общению на русском языке. Поэтому с удовольствием приезжали.