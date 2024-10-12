Ташуев: «Национальная сборная не должна играть с Медиалигой»

Главный тренер «Ахмата» не хочет, чтобы сборная России играла с командой Медиалиги.

Национальная сборная не должна играть с Медиалигой. Во-первых, уровень. Во-вторых, страховка футболистов. Футболисты Медиалиги намного менее подготовленные по классу, чем игроки сборной. Соперник условно захочет помешать, догнать, но не сможет и есть вероятность, что нанесет травму футболисту, который готов хорошо. При всем уважении, они могут не успевать, разный уровень игроков. Риск травмы повышается.