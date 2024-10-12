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Ташуев: «Национальная сборная не должна играть с Медиалигой»

вчера, 18:08

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев не хочет, чтобы сборная России играла с командой Медиалиги.

Национальная сборная не должна играть с Медиалигой. Во-первых, уровень. Во-вторых, страховка футболистов. Футболисты Медиалиги намного менее подготовленные по классу, чем игроки сборной. Соперник условно захочет помешать, догнать, но не сможет и есть вероятность, что нанесет травму футболисту, который готов хорошо. При всем уважении, они могут не успевать, разный уровень игроков. Риск травмы повышается.

Ранее был назван второй вероятный соперник сборной России на ноябрьские матчи.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:34
- Не понимаешь? Объясню...
- Простые русские мужики, как мы с тобой, не оканчивая никаких футбольных академий, хотят просто играть в футбол. Ну просто природа дала им талант... И они играют! И неплохо играют, если даже наша сборная страны их боится!
yq86m3qb9nrp
yq86m3qb9nrp
вчера в 19:52
Со сборной победилей кожаного мяча пусть сыграют.
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:11
Ну полную чушь несёт, просто не хочет опускаться до уровня медиалиги. Он же профессионал, старался, тренировался, проделал большой труд, академию прошёл. А тут ему просто обидно, что людям сразу дорога открыта в МФЛ. Хотя в командах половина воспитанников Спартака, Локомотива. Амкал вот только недавно вылетел из кубка, и что это по ихнему не уровень игры? Просто прямо бы и сказали: "У нас голубая кровь, и мы хотим опускаться до этого уровня, кто они, а кто мы".
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:32
- Ну да... Разная подготовка, возможность травмироваться... Отговорки. Что у Вьетнама, или Бангладеш, или Папуа Новая Гвинея - подготовка "супер"? И там травмироваться не возможно? Бред.
- Просто наша главная сборная боится проиграть "любителям"! Это был бы несмываемый позор! Миллионеры проигрывают бюджетникам!!!
- А так же проще - выбрали из Азии или Африки команду послабее, накидали ей 6-8 голов, и можно ходить "героями". Но народ-то всё понимает...
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:26
Как вообще появилась Медиалига и зачем она нужна? Есть общепринятая структура нашего профессионального футбола. Насколько я понимаю, Медиалига не имеет такого профессионального статуса. Какого чёрта мы говорим о них, когда они даже названия имеют иностранные?
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:25
Ну а что..... даже можно набрать сборную дворовых команд...
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