Ташуев: «Национальная сборная не должна играть с Медиалигой»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев не хочет, чтобы сборная России играла с командой Медиалиги.
Национальная сборная не должна играть с Медиалигой. Во-первых, уровень. Во-вторых, страховка футболистов. Футболисты Медиалиги намного менее подготовленные по классу, чем игроки сборной. Соперник условно захочет помешать, догнать, но не сможет и есть вероятность, что нанесет травму футболисту, который готов хорошо. При всем уважении, они могут не успевать, разный уровень игроков. Риск травмы повышается.
Ранее был назван второй вероятный соперник сборной России на ноябрьские матчи.
- Просто наша главная сборная боится проиграть "любителям"! Это был бы несмываемый позор! Миллионеры проигрывают бюджетникам!!!
- А так же проще - выбрали из Азии или Африки команду послабее, накидали ей 6-8 голов, и можно ходить "героями". Но народ-то всё понимает...
- Просто наша главная сборная боится проиграть "любителям"! Это был бы несмываемый позор! Миллионеры проигрывают бюджетникам!!!
- А так же проще - выбрали из Азии или Африки команду послабее, накидали ей 6-8 голов, и можно ходить "героями". Но народ-то всё понимает...