Адвокат Килиана Мбаппе считает, что записи с камер докажут его невиновность

Накануне шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции . Однако вскоре появилась информация, что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.

Что ж, так даже лучше. Поскольку ничего не произошло, если речь действительно о нем. И так как в отеле установлены 10 000 камер, это к лучшему. Как мы уже видели в других недавних историях о спортсменах за рубежом, благодаря камерам видеонаблюдения в коридорах отелей мы можем точно узнать, что произошло, а чего не было.