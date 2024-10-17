Адвокат Килиана Мбаппе считает, что записи с камер докажут его невиновность

Накануне шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции Килиана Мбаппе. Однако вскоре появилась информация, что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.
Что ж, так даже лучше. Поскольку ничего не произошло, если речь действительно о нем. И так как в отеле установлены 10 000 камер, это к лучшему. Как мы уже видели в других недавних историях о спортсменах за рубежом, благодаря камерам видеонаблюдения в коридорах отелей мы можем точно узнать, что произошло, а чего не было.
А так, подобные случаи уже в порядке вещей, можно уже отдельный род деятельности открывать, к примеру: требуется квалифицированный работник на должность: фейковая жертва изнасилования. Женщина, возраст от 18 до 40. Опыт работы не менее года. Приветствуются рекомендации в виде выигранных судебных дел. Оплата высокая, сдельная.
А так, подобные случаи уже в порядке вещей, можно уже отдельный род деятельности открывать, к примеру: требуется квалифицированный работник на должность: фейковая жертва изнасилования. Женщина, возраст от 18 до 40. Опыт работы не менее года. Приветствуются рекомендации в виде выигранных судебных дел. Оплата высокая, сдельная.