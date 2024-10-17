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Адвокат Килиана Мбаппе считает, что записи с камер докажут его невиновность

вчера, 08:15

Накануне шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции Килиана Мбаппе. Однако вскоре появилась информация, что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.

Что ж, так даже лучше. Поскольку ничего не произошло, если речь действительно о нем. И так как в отеле установлены 10 000 камер, это к лучшему. Как мы уже видели в других недавних историях о спортсменах за рубежом, благодаря камерам видеонаблюдения в коридорах отелей мы можем точно узнать, что произошло, а чего не было.

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 18:50, ред.
Тут вопрос возник. Зачем ты Адвокат нужен, если в отеле 10 тыс камер??
adekvat
adekvat ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 15:17
Столько камер год будут смотреть, год монтировать и лет десять до суда доводить. Европа однако.
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:42
Ясное дело, что адвокаты всегда так будут считать, в пользу своего подзащитного.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:32, ред.
Здесь ещё дело в другом. Какого чёрта вы, мадам, попёрлась в номер к Мбаппе, кофею испить, поболтать о том, о сём, спросить, каковы у него планы на будущее и собирается ли он участвовать в следующем ЧМ?
Для меня ясно одно: фрау пришла в номер к нему за ЭТИМ, а когда ЭТО произошло, в голове у коварной искусительницы Миледи возник план, каким образом можно поживиться за счёт богатенького Буратино. Собрала вещички с доказательствами насилия, нанесла себе щипчиками для ногтей пару царапин в интимном месте, и ВОТ оно - уголовное дело лежит на столе у следователя.
Ждём увлекательного продолжения.
альсато
альсато
вчера в 13:15
10тыс камер в отеле))))...у нас по ВСЕЙ России на дорогах меньше)))))
lotsman
lotsman
вчера в 12:43
Докажут или нет, а пятно уже есть.)
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 12:00
Очередная попытка выбить бабки у футболиста...
Ничто не ново под луной...
__AgamagA__
__AgamagA__
вчера в 11:46
Но ведь Мбаппе любит ходить через задние дворы, туалеты, как с этим быть?
Мбаппе как Неймар уже не может без вечеринок и алкоголя. Хорошего игрока купил Реал.
112910415
112910415
вчера в 11:21
нарезка уже готовится к публикации
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:01
Если Реал хочет сохранить имедж клуба они разорвут сним контракт , если они этого не сделают перед всем миром Реал будет позорным клубом
Incredulous
Incredulous ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:03, ред.
Под бедных ложиться не выгодно, не рентабельно.

А так, подобные случаи уже в порядке вещей, можно уже отдельный род деятельности открывать, к примеру: требуется квалифицированный работник на должность: фейковая жертва изнасилования. Женщина, возраст от 18 до 40. Опыт работы не менее года. Приветствуются рекомендации в виде выигранных судебных дел. Оплата высокая, сдельная.
7qv7bd45ybra
7qv7bd45ybra
вчера в 09:44
Это ещё бабушка надвое сказала. То ли дело наш Дзюба, вот он всегда крепко держит себя в руках! По его записям стопудово видно, что он никого не насиловал и даже с некоей Евдокией Кулаковой всё было по полному взаимному согласию. Учись, Тортилла озабоченная!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:23
Ерунду говорит адвокатесса. В Швеции есть законы, есть заявления женщины. Следствие работает. Доказательства будут. Суд решит, виновен или клевета.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:03
Эти камеры поставлены только в коридорах или и в номерах тоже? Если и в номерах, то корячатся новые судебные заседания...
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:47
"10 000 камер по одному сюжету - это будет ... это будет... целый кинофильм"....)))
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 08:40
Камеры это хорошо, но чего он шкерился по кухням и прятался?.. С этого всё начиналось.. 🤔😄
9gsdy4cng4b2
9gsdy4cng4b2
вчера в 08:40
Пришла в номер и случайно подверглась насилию... А зачем в номер шла?
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 08:38
А чего до сих пор не посмотрели записи? Уже кажется, что если бы ничего не было, давно замяли бы.
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:32
Интересно, сколько это будет продолжаться? Адвокат, судя по всему, сильно торопиться не будет. Ведь у него оплата почасовая. Логика простая - чем дольше процесс, тем больше денег заработает.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:28
Уже в сети все есть:
sihafazatron
sihafazatron ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 08:23
Бабло победит!))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:23
Правду надо установить!
Что-то уж очень много развелось этих изнасилованных женщин и почему-то богатыми людьми
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:22
Все включились в борьбу - кто победит ?
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