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Адвокат Мбаппе заявила, что сторона игрока подаст жалобу на клевету

вчера, 11:11

Мари-Аликс Кану-Бернар, являющаяся адвокатом нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, заявила, что сторона игрока подаст жалобу на клевету в адрес французского форварда. По словам юриста, этого не было сделано до сих пор, потому что она ждёт получения дополнительной информации о расследовании.

Это единственная причина, по которой жалоба ещё не подана, поскольку мы всё ещё не знаем, будет ли подана жалоба на самого Килиана.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:46
Тут интересно другое, исходя из слов адвоката, самому Мбаппе ещё никаких обвинений не предъявлено, и непонятно до сих пор есть ли вообще официальное заявление в полицию с жалобой конкретно к французу. Очень похоже на заказуху, и заказчики этой заказухи сейчас решают как наиболее грамотно преподать обвинение, чтобы извлечь максимум выгоды, и не самим не погореть.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:14, ред.
Очень запутанное дело. Но что-то мне подсказывает, что Мбаппе всё-таки что-то скрывает, иначе бы адвокаты не стали тянуть с жалобой за клевету, ссылаясь на дополнительную информацию в расследовании, а стали бы активно защищать честь и достоинство Килиана уже с первых дней этого резонансного дела. Не претендую на роль оракула, но на мой взгляд, временное затишье и отсутствие новостей и подробностей разбирательства этого скандала, может вызвано проведением переговоров между сторонами конфликта. В общем ждём официальных новостей.
Болейте за своих, а не против чужих!
Гость
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