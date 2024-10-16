Адвокат Мбаппе заявила, что сторона игрока подаст жалобу на клевету

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вчера, 11:11

Мари-Аликс Кану-Бернар, являющаяся адвокатом нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» , заявила, что сторона игрока подаст жалобу на клевету в адрес французского форварда. По словам юриста, этого не было сделано до сих пор, потому что она ждёт получения дополнительной информации о расследовании.