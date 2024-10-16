Адвокат Мбаппе заявила, что сторона игрока подаст жалобу на клевету

Мари-Аликс Кану-Бернар, являющаяся адвокатом нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, заявила, что сторона игрока подаст жалобу на клевету в адрес французского форварда. По словам юриста, этого не было сделано до сих пор, потому что она ждёт получения дополнительной информации о расследовании.
Это единственная причина, по которой жалоба ещё не подана, поскольку мы всё ещё не знаем, будет ли подана жалоба на самого Килиана.
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Болейте за своих, а не против чужих!