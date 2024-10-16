«Реал» удалил Мбаппе с фото, а ПСЖ судится с игроком. Всё это после обвинений в преступлении

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вчера, 14:46

Путешествие в Швецию вышло боком.

Мбаппе едва не очутился в шведском суде

Сотни миллионов людей видели популярный мем с фото Сталина. На первом снимке рядом с ним находится Ежов, а на втором Николая стерли. «Реал» так поступил с Мбаппе, только без кровавых для героя последствий. Беллингем опубликовал фото с детьми, легендарным Роберто Карлосом и Килианом, облокотившимся на диван. А на официальной странице «Реала» Мбаппе вырезали.

Намекают на разночтения между личным и клубным спонсорами. Но на момент публикации шведская полиция ещё не подтвердила, что Килиана пока не обвиняют в изнасиловании в Стокгольме. Лишь после официального заявления в «Реале» вернулись к публикации фото с Мбаппе. Но жалоба в полицию реальная, шведские полицейские её проверяют согласно стандартной процедуре.

Судебная статистика показывает, что даже реальные случаи насилия часто игнорируются на этапе расследования. Так что рассказы, будто легко посадить невиновного человека по статье о насилии – глупый миф. Есть солидные организации, которые занимаются темой. Все их данные говорят, что полицейские внимательно относятся к такого рода делам. Особенно когда фигурантом стала звезда.

Заявление получено. Но, судя по последним новостям из Стокгольма, Мбаппе вряд ли будет обвиняемым. Возможно, его видели в отеле. Не исключаем, что подошли сфотографироваться, хотя Килиан скрывался от народа с охранниками в Швеции. Подтвердилось то, о чем говорили ранее – капитан сборной Франции сглупил, что не сидел в Мадриде во время паузы на поединки сборных.

Хорошо, если Килиан не трогал персону, которая пришла с жалобой. Напомним, что у Неймара была похожая история, только хуже. Жуниора обвинили в изнасиловании. Сделала это девушка, с которой вингер встречался. Вот только в ПСЖ – клубе катарских шейхов, нашлись ловкие люди, которые украли полную запись встречи и выложили в интернет фрагмент. Видео спасло игрока на суде.

Женщина сама била Неймара и просила ей отвечать. Бразилец визжал и не хотел «взрослых игр». Дама мечтала получить ссадины, чтобы обвинить форварда в изнасиловании, что и сделала. Аферистка действовала в сговоре с бывшим мужем. А теперь Мбаппе считает, что катарская разведка работает против него. Нападающий допустил, что попытка дискредитации – дело рук его новых врагов.

Килиан обвинил катарцев в кампании травли

В футбольном мире все крупные фигуры – звезды и клубы, покупают ботов. Заметно по разнице между подписчиками и просмотрами, хотя вторые тоже «накручивают». У Роналду в блоге почти 65 миллионов подписчиков. А среднее количество просмотров намного, намного меньше. Клубы тоже пользуются методами современного маркетинга. Вот и Мбаппе верит, что его «заказали» ботам.

Килиан не смог мирно покинуть ПСЖ , поссорился с боссами. А президента клуба Нассера Аль-Хелаифи обвинили в похищении и пытках человека. В 2020 году мужчину похитили в Катаре, держали под стражей без законного повода полгода и пытали. В результате отпустили, но заставили подписать документы о неразглашении. Подозревают, что дело в коррупции, связанной с ЧМ -2022.

Молодой лоббист, а пытали именно его, имел доказательства подкупа чиновников ФИФА шейхами. Но бедняга не добился правосудия. Во Франции точно не арестуют Аль-Хелаифи, ведь у того в Париже полно друзей. Одним из них был Мбаппе, когда Килиан несколько раз отказывал «Реалу» и продлевал соглашение с ПСЖ . Но в конце президент клуба и нападающий сильно поссорились.

Французские журналисты слышали их крики. Теперь ПСЖ отказывается платить Мбаппе 55 миллионов евро, долги по зарплате. Вчера провели очередное заседание суда. Конфликт перешел в юридическую плоскость? Надеемся, Килиана не пробуют шантажировать заявлением об изнасиловании. Но совпадение странное. История появилась накануне вердикта в споре с ПСЖ .

Владельцы клубов стали проблемой футбола

Они пришли из мира, где «нет» не ответ, а мир футбола свободнее. Сталкиваются гадкая автократия с какой-никакой, но демократией. В Саудовской Аравии было несколько случаев, когда местные богачи относились к футболистам мерзко. Фабиньо впихнули часы в подарок и вели себя так, словно он раб. А другого футболиста избили кнутом после проигранного финала.

Речь о напарнике Бензема из «Аль-Иттихада». Сам Карим хотел покинуть Саудовскую Аравию, но французу запретили. Не удивимся, если угрожали судами или даже обещали найти компромат на Карима. Неймар тоже пытался уехать, но шейхи просят бразильца быстрее вернуться на поле. В ПСЖ вряд ли было лучше. Клуб был знаменит нулевой дисциплиной игроков, устроили бардак.

В последнее время много неадекватных решений от сказочно богатых людей в большом футболе. Англичане, американцы, итальянцы, аравийцы, катарцы и многие другие показали себя не с лучшей стороны. Сначала обещают золотые горы и кубки. Тратят сотни миллионов евро – многие трансферы необдуманные. А потом вылазят скандалы. Даже в «Реале» теперь не всё гладко.

Перес постарел. Для новых футболистов он не грозный король горы, а седой дед. Неуважение к Флорентино стали проявлять слишком часто. И видели неуважение к Анчелотти. Карло сто раз просил Винисиуса не зарабатывать глупые желтые карточки и остепениться. В таких историях владельцы клубов упускают дисциплинарные моменты, а наглые футболисты творят всякую дичь.

Мбаппе стал миллионером в «Монако». Когда переходил в ПСЖ , то его отец потребовал у катарцев частный самолет. Тогда Килиану было 19 лет. Что творится в мозгу вчерашнего ребенка, если получает столько внимания и денег? Важный вопрос. Скатываемся к баскетболу и американскому футболу по поведению звезд? Там случаев насилия на целую толстую книгу.

Надеемся, Мбаппе никого не трогал. Раньше был профи, но теперь говорят о злоупотреблении алкоголем. Очевидно, что форвард «Реала» слишком часто отключает голову в последнее время. Ошибся, когда остался в ПСЖ ради денег. Совершил ошибку, когда отправился в Швецию. Также Мбаппе давно советовали нанять специалиста по пропаганде, то есть пресс-атташе.

После мировой войны «пропаганду» переименовали на «связи с общественностью», сокращено пиар. Специалист в такой сфере нужен Мбаппе, ведь на него точно была атака ботов. Люди предлагали ждать, что скажет полиция в Швеции. А боты разнесли Килиана в пух и прах. Французов пытались настроить против капитана сборной. Догадываемся, кто это мог быть.