В «Торпедо» заявили о судебном разбирательстве с поставщиком воды

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вчера, 22:49

Президент «Торпедо» рассказал источнику, что клуб ведёт судебное разбирательство с поставщиком воды.

16 октября Telegram‑канал Mash сообщил, что московский клуб обвинили в том, что все футболисты и сотрудники выпили воды на 1,2 млн рублей, но новое руководство «чёрно-белых» не заплатило деньги производителю минералки.