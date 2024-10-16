В «Торпедо» заявили о судебном разбирательстве с поставщиком воды

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал источнику, что клуб ведёт судебное разбирательство с поставщиком воды.
16 октября Telegram‑канал Mash сообщил, что московский клуб обвинили в том, что все футболисты и сотрудники выпили воды на 1,2 млн рублей, но новое руководство «чёрно-белых» не заплатило деньги производителю минералки.
Это не так. Мы находимся в процессе судебного разбирательства. Считаем, что воды на эту сумму поставлено не было. Суд определит, сколько мы должны заплатить. Это принципиальная позиция.
на сухую играли !
на сухую играли !
Почему я водовоз?
Потому что без воды -
И ни туды и ни сюды !)
Почему я водовоз?
Потому что без воды -
И ни туды и ни сюды !)