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В «Торпедо» заявили о судебном разбирательстве с поставщиком воды

вчера, 22:49

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал источнику, что клуб ведёт судебное разбирательство с поставщиком воды.

16 октября Telegram‑канал Mash сообщил, что московский клуб обвинили в том, что все футболисты и сотрудники выпили воды на 1,2 млн рублей, но новое руководство «чёрно-белых» не заплатило деньги производителю минералки.

Это не так. Мы находимся в процессе судебного разбирательства. Считаем, что воды на эту сумму поставлено не было. Суд определит, сколько мы должны заплатить. Это принципиальная позиция.

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15 октября
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:33
вот где причина последнего поражения :
на сухую играли !
r9z9qkyb23v3
r9z9qkyb23v3
сегодня в 06:32
Кто-то кого-то хочет нагреть
abryrcp6s2sy
abryrcp6s2sy
сегодня в 06:28
Ну так не Архыз пили, а с горных источников Франции...
qfub8wb4zmfu
qfub8wb4zmfu
сегодня в 03:25
Губит людей не пиво, губит людей вода!
Брулин
Брулин
сегодня в 02:41
Полюбому этот президент сам воды на 1.2 млн и выпил, а теперь дурачка из себя строит
g5x69xgvb4u8
g5x69xgvb4u8
сегодня в 00:14
Зачем эти административные вопросы выносить на публику, так и до поставок туалетной бумаги можно дойти.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:16
Удивительный вопрос:
Почему я водовоз?
Потому что без воды -
И ни туды и ни сюды !)
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:15
И вот так, во всём и всегда...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:13
Пьют все...в её отсутствии обвиняют избранных)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:10
Ну вот и разобрались. А мы, столько лет не знали, кто пьёт воду из крана...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:07
Если в кране есть вода- значит Торпедо написало туда...))))))))))))))))))))))))))))))))
Futurista
Futurista
вчера в 22:58
Если в кране нет воды, воду выпили...в Торпедо)...
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