Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...

Бен-Йеддер признался в наличии алкогольной зависимости

вчера, 13:59

Бывший нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер признался в наличии алкогольной зависимости на суде по обвинению в сексуальном насилии.

Ранее появилась информация, что 34-летний футболист совершил предполагаемое преступление в начале минувшего сентября. Бен-Йеддер познакомился с девушкой на вечеринке, впоследствии он предложил ей сесть к нему в машину. После этого футболист начал приставать к новой знакомой.

По информации источника, сторона обвинения запросила для Виссама два с половиной года тюремного заключения.

Адвокаты в качестве аргументов защиты заявили, что Бен-Йеддер стал членом клуба «Анонимные алкоголики» и прошел двухнедельную программу детоксикации в университетской больнице Ниццы.

Один из адвокатов также рассказал, что футболист переживает сложную личную ситуацию, так как его предал агент, обманул финансовый менеджер и он находится в состоянии разрыва брака.

Футболист объяснил:

Я одинокий человек, и мне трудно доверять другим. После того как меня несколько раз предавали, я начал пить алкоголь.

Несмотря на все эти проблемы, лучший бомбардир «Монако» не собирается завершать карьеру.

Он надеется найти новый клуб в январе, как только будут решены его юридические вопросы и взята под контроль проблема с алкоголем. Более того, он уже получил предложения от европейских команд.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Адвокат Мбаппе заявила, что сторона игрока подаст жалобу на клевету
Вчера, 11:11
Адвокат Мбаппе собирается подать жалобу на клевету
15 октября
ОфициальноВ Минспорта Казахстана потребовали объяснений после шутки Черчесова
15 октября
Бенжамен Менди подал в суд на «Манчестер Сити» за невыплаченную зарплату
14 октября
Сборная Нигерии отказалась от матча c Ливией
14 октября
Сборная Франции утонула во лжи и лицемерии. Поведение Мбаппе недостойно повязки капитана
14 октябряВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии10
Все комментарии
kxj7gy69rmkn
kxj7gy69rmkn
вчера в 14:43
После того как меня несколько раз предавали, я начал пить алкоголь.

Ну что это за пессимистический настрой и вселенская скорбь? Веселей надо смотреть на жизнь и уметь превращать минусы в плюсы. Мог бы сообщить ту же информацию, но бодренько и с куражом! Например, вот так:

Да, я бухаю! Но это же всё ради любимого дела! Пивка для рывка и водочки для обводочки!
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 14:07
Мбаппе тоже должен признаться.. ☝️
Вещий
Вещий
вчера в 14:07
Думаю что даже если он решит свои проблемы, то на прежний уровень ему не выйти в игровом плане.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 