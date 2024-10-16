Бывший нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер признался в наличии алкогольной зависимости на суде по обвинению в сексуальном насилии.
Ранее появилась информация, что 34-летний футболист совершил предполагаемое преступление в начале минувшего сентября. Бен-Йеддер познакомился с девушкой на вечеринке, впоследствии он предложил ей сесть к нему в машину. После этого футболист начал приставать к новой знакомой.
По информации источника, сторона обвинения запросила для Виссама два с половиной года тюремного заключения.
Адвокаты в качестве аргументов защиты заявили, что Бен-Йеддер стал членом клуба «Анонимные алкоголики» и прошел двухнедельную программу детоксикации в университетской больнице Ниццы.
Один из адвокатов также рассказал, что футболист переживает сложную личную ситуацию, так как его предал агент, обманул финансовый менеджер и он находится в состоянии разрыва брака.
Футболист объяснил:
Я одинокий человек, и мне трудно доверять другим. После того как меня несколько раз предавали, я начал пить алкоголь.
Несмотря на все эти проблемы, лучший бомбардир «Монако» не собирается завершать карьеру.
Он надеется найти новый клуб в январе, как только будут решены его юридические вопросы и взята под контроль проблема с алкоголем. Более того, он уже получил предложения от европейских команд.
Ну что это за пессимистический настрой и вселенская скорбь? Веселей надо смотреть на жизнь и уметь превращать минусы в плюсы. Мог бы сообщить ту же информацию, но бодренько и с куражом! Например, вот так:
Да, я бухаю! Но это же всё ради любимого дела! Пивка для рывка и водочки для обводочки!
Ну что это за пессимистический настрой и вселенская скорбь? Веселей надо смотреть на жизнь и уметь превращать минусы в плюсы. Мог бы сообщить ту же информацию, но бодренько и с куражом! Например, вот так:
Да, я бухаю! Но это же всё ради любимого дела! Пивка для рывка и водочки для обводочки!