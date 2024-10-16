Бен-Йеддер признался в наличии алкогольной зависимости

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вчера, 13:59

Бывший нападающий «Монако» признался в наличии алкогольной зависимости на суде по обвинению в сексуальном насилии.

Ранее появилась информация, что 34-летний футболист совершил предполагаемое преступление в начале минувшего сентября. Бен-Йеддер познакомился с девушкой на вечеринке, впоследствии он предложил ей сесть к нему в машину. После этого футболист начал приставать к новой знакомой.

По информации источника, сторона обвинения запросила для Виссама два с половиной года тюремного заключения.

Адвокаты в качестве аргументов защиты заявили, что Бен-Йеддер стал членом клуба «Анонимные алкоголики» и прошел двухнедельную программу детоксикации в университетской больнице Ниццы.

Один из адвокатов также рассказал, что футболист переживает сложную личную ситуацию, так как его предал агент, обманул финансовый менеджер и он находится в состоянии разрыва брака.

Футболист объяснил:

Я одинокий человек, и мне трудно доверять другим. После того как меня несколько раз предавали, я начал пить алкоголь.

Несмотря на все эти проблемы, лучший бомбардир «Монако» не собирается завершать карьеру.

Он надеется найти новый клуб в январе, как только будут решены его юридические вопросы и взята под контроль проблема с алкоголем. Более того, он уже получил предложения от европейских команд.