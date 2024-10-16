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В «Пари НН» опровергли конфликт Кутателадзе со спортивным директором

вчера, 22:23

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов рассказал источнику, что между заместителем спортивного директора клуба Владимиром Рыковым и нападающим команды Николозом Кутателадзе не происходило конфликта, игрок переведён во вторую команду по спортивным причинам.

Ранее журналист Анар Ибрагимов сообщил, что Илья Жигулёв и Кутателадзе были переведены в дубль, а Дмитрий Тихий стал тренироваться по индивидуальной программе.

Про информацию о том, что Тихий и Жигулёв были отстранены от работы с основной командой

Это инсайд, который я не имею права как‑то комментировать. Это спортивная повестка клуба, будет неправильно что‑то говорить по отношению к футболистам и команде в целом. Любая информация про игроков является для нас чувствительной.

О слухах про конфликт Рыкова с Кутателадзе, после чего игрока перевели в дубль

Это неправда. После появления этих публикаций в некоторых каналах я поговорил с обоими и они опровергли, что подобное имело место быть. Он [Кутателадзе] в дубле, но по другой, исключительно спортивной причине.

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Vladimir808
Vladimir808 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 07:14
Они подчеркивают, что команда больна…)
И начали грандиозную революцию,,,)))
jc45b4acez3n
jc45b4acez3n
сегодня в 00:27
Когда в команде нелады, то ждать результата не стоит с любым тренером.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:10
Этими опровержениями , они ещё больше усугубляют ситуацию...)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:26
Пари НН, вместо того чтоб объединится и исправит ситуация, устроили внутреннюю в*йну...
Гость
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