В «Пари НН» опровергли конфликт Кутателадзе со спортивным директором

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов рассказал источнику, что между заместителем спортивного директора клуба Владимиром Рыковым и нападающим команды Николозом Кутателадзе не происходило конфликта, игрок переведён во вторую команду по спортивным причинам.
Ранее журналист Анар Ибрагимов сообщил, что Илья Жигулёв и Кутателадзе были переведены в дубль, а Дмитрий Тихий стал тренироваться по индивидуальной программе.
Про информацию о том, что Тихий и Жигулёв были отстранены от работы с основной командой
Это инсайд, который я не имею права как‑то комментировать. Это спортивная повестка клуба, будет неправильно что‑то говорить по отношению к футболистам и команде в целом. Любая информация про игроков является для нас чувствительной.
О слухах про конфликт Рыкова с Кутателадзе, после чего игрока перевели в дубль
Это неправда. После появления этих публикаций в некоторых каналах я поговорил с обоими и они опровергли, что подобное имело место быть. Он [Кутателадзе] в дубле, но по другой, исключительно спортивной причине.
И начали грандиозную революцию,,,)))
И начали грандиозную революцию,,,)))