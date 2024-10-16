В «Пари НН» опровергли конфликт Кутателадзе со спортивным директором

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вчера, 22:23

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов рассказал источнику, что между заместителем спортивного директора клуба Владимиром Рыковым и нападающим команды не происходило конфликта, игрок переведён во вторую команду по спортивным причинам.

Ранее журналист Анар Ибрагимов сообщил, что и Кутателадзе были переведены в дубль, а стал тренироваться по индивидуальной программе.