В окружении Мбаппе убедились, что Килиан является подозреваемым

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вчера, 14:33

Как сообщает RMC Sport, окружение теперь уверено, что капитан сборной Франции является объектом заявления об изнасиловании, поданного в Стокгольме.

Несмотря на это, окружение футболиста сохраняет спокойствие, хотя и понимает, что впереди долгий, утомительный и подрывающий имидж процесс.

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком».