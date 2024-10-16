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В окружении Мбаппе убедились, что Килиан является подозреваемым

вчера, 14:33

Как сообщает RMC Sport, окружение Килиана Мбаппе теперь уверено, что капитан сборной Франции является объектом заявления об изнасиловании, поданного в Стокгольме.

Несмотря на это, окружение футболиста сохраняет спокойствие, хотя и понимает, что впереди долгий, утомительный и подрывающий имидж процесс.

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:54
сидел бы, смотрел на игру своей команды ...
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:02
Эта ситуация действительно очень тревожная. быстро может измениться общественное восприятие человека. Если это действительно ложные обвинения, последствия будут ужасны, но, если все же подтвердится, это будет шок для многих поклонников.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:37
Черепахин видимо ещё и недалёкого ума ..
s53z7hq5bhyt
s53z7hq5bhyt
вчера в 15:06
А не надо было вот так вот делать!
Гость
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