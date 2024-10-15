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Сборные России и Венесуэлы могли провести контрольный матч

вчера, 11:31

В Футбольной федерации Венесуэлы (FVF) сообщили, что ранее была возможность организовать контрольный матч местной сборной с национальной командой России.

Некоторое время назад у нас была возможность организовать товарищеский матч сборных Венесуэлы и России, но не смогли договориться по месту и времени. Также у нас и российской команды были запланированы матчи с другими соперниками. Но контакты между федерациями по поводу товарищеской игры были.

У Венесуэлы и России дружеские отношения, поэтому такой матч в будущем возможен. Мы поддерживаем связь с РФС, поэтому в перспективе хотели бы организовать игру наших главных команд.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:41
а счастье было так возможно, так близко ...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:28
Так ведь и сборной фактически нет- с Тюкавиным или без него. Я своё мнение высказал: чем выпрашивать у Гондураса товарняки, лучше вообще о сборной не говорить. В противном случае- несолидно выглядит. Возможно, что-то изменится, тогда и повод будет вспомнить. А так- это сотрясание воздуха, впустую...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:21
...вижу такую картину,каждый вечер пацаны во дворе делятся
сокровенными мыслями друг с другом, я бы с Наташкой из 5-ого подьезда,а я бы с Катькой из 10 Б, а я бы с Людкой с техникума,
вот и со всеми переспали, чем не сборная страны, уже со всеми
переиграла,виртуально...! ....Тюкавин довёл Динамо до золотого
матча, супер достижение,может и в сборной покапризничать,лидер,мать его...!!!
adekvat
adekvat
вчера в 12:15
Так и сказал Контрольный, или Товарищеский сказал. Черчесов не такой уж авторитет, что бы даже в Венисуэле пользовались его формулировками.
Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 11:56
Ну то что они не хотят играть- так и х...й с ними. Но почему Россия напрашивается?! Если, только, проводить, никому ненужные товарняки и для галочки, то это вообще глупо. Если показать миру, только для того, что сборная еще существует, то и в этом случае- забить на них и дело с концом!!! Ни Карпин, ни игроки так называемой сборной не хотят возиться с командой, которой, по существу нет... Тюкавин придумал себе насморк и положил на сборную. Еще кто-то, тоже играть не хочет. Ну разве можно, вот так, безответственно относиться к национальной команде?! Ну если так сложилась ситуация, зачем её еще больше унижать?! Я не понимаю.
Вещий
Вещий
вчера в 11:44
Что то совсем все грустно.... не хотят с нами играть хоть тресни....
Гость
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