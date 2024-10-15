Сборные России и Венесуэлы могли провести контрольный матч

В Футбольной федерации Венесуэлы (FVF) сообщили, что ранее была возможность организовать контрольный матч местной сборной с национальной командой России.
Некоторое время назад у нас была возможность организовать товарищеский матч сборных Венесуэлы и России, но не смогли договориться по месту и времени. Также у нас и российской команды были запланированы матчи с другими соперниками. Но контакты между федерациями по поводу товарищеской игры были.
У Венесуэлы и России дружеские отношения, поэтому такой матч в будущем возможен. Мы поддерживаем связь с РФС, поэтому в перспективе хотели бы организовать игру наших главных команд.
сокровенными мыслями друг с другом, я бы с Наташкой из 5-ого подьезда,а я бы с Катькой из 10 Б, а я бы с Людкой с техникума,
вот и со всеми переспали, чем не сборная страны, уже со всеми
переиграла,виртуально...! ....Тюкавин довёл Динамо до золотого
матча, супер достижение,может и в сборной покапризничать,лидер,мать его...!!!
сокровенными мыслями друг с другом, я бы с Наташкой из 5-ого подьезда,а я бы с Катькой из 10 Б, а я бы с Людкой с техникума,
вот и со всеми переспали, чем не сборная страны, уже со всеми
переиграла,виртуально...! ....Тюкавин довёл Динамо до золотого
матча, супер достижение,может и в сборной покапризничать,лидер,мать его...!!!