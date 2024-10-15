Сборные России и Венесуэлы могли провести контрольный матч

В Футбольной федерации Венесуэлы (FVF) сообщили, что ранее была возможность организовать контрольный матч местной сборной с национальной командой России.

Некоторое время назад у нас была возможность организовать товарищеский матч сборных Венесуэлы и России, но не смогли договориться по месту и времени. Также у нас и российской команды были запланированы матчи с другими соперниками. Но контакты между федерациями по поводу товарищеской игры были.