Глава Ла Лиги обратился к ФИФА с просьбой отменить Клубный ЧМ-2025

Президент Ла Лиги обратился с обращением к президенту Международной федерации футбола ( ФИФА ) Джанни Инфантино с просьбой не проводить следующим летом Клубный чемпионат чемпионат мира, который пройдёт летом с участием 32 команд.

Вы знаете, что у вас нет спонсорской поддержки Клубного чемпионата мира в соответствии с бюджетом. Вы знаете, что лиги и профсоюз игроков не хотят этого Клубного чемпионата мира.