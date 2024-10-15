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Глава Ла Лиги обратился к ФИФА с просьбой отменить Клубный ЧМ-2025

вчера, 18:26

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас обратился с обращением к президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино с просьбой не проводить следующим летом Клубный чемпионат чемпионат мира, который пройдёт летом с участием 32 команд.

Вы знаете, что у вас нет спонсорской поддержки Клубного чемпионата мира в соответствии с бюджетом. Вы знаете, что лиги и профсоюз игроков не хотят этого Клубного чемпионата мира.

Отмените этот Клубный чемпионат мира, потому что если вы собираетесь использовать средства ФИФА для обеспечения денег, которых не хватает на выполнение обещания, данного клубам, то вы забираете их у всех тех федераций, которым, по вашим словам, ФИФА должна помогать. Речь идёт о более чем 1,5 миллиардах евро, несомненно.

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Тебас Хавьер
Перевод с sport.es
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Все комментарии
Пари Сен-Жермен
Пари Сен-Жермен
вчера в 22:23
Чихали они на главу Ла лиги! Там уже всё расписано все поделено.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:23
Думал речь будет о сверхзагруженности играми игроках.....
Ошибался....
Деньги...деньги...средства...деньги....
борька
борька
вчера в 19:51
Сбросятс по кругу абрам чукотычи со всего мира и провести этот чемпионат нужно, европейская дребедень уже приелвсь
Вещий
Вещий
вчера в 18:39
Без Испании это будет не ЧМ для клубов....
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:39
Как планировали так и будет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:37
И кто же уступит ФИФА или глава ЛА ЛИГИ.
Гость
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