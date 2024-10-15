Глава Ла Лиги обратился к ФИФА с просьбой отменить Клубный ЧМ-2025

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас обратился с обращением к президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино с просьбой не проводить следующим летом Клубный чемпионат чемпионат мира, который пройдёт летом с участием 32 команд.
Вы знаете, что у вас нет спонсорской поддержки Клубного чемпионата мира в соответствии с бюджетом. Вы знаете, что лиги и профсоюз игроков не хотят этого Клубного чемпионата мира.
Отмените этот Клубный чемпионат мира, потому что если вы собираетесь использовать средства ФИФА для обеспечения денег, которых не хватает на выполнение обещания, данного клубам, то вы забираете их у всех тех федераций, которым, по вашим словам, ФИФА должна помогать. Речь идёт о более чем 1,5 миллиардах евро, несомненно.
Ошибался....
Деньги...деньги...средства...деньги....
Ошибался....
Деньги...деньги...средства...деньги....