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Зидан ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед»

вчера, 15:44

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, французский специалист ведёт постоянные переговоры с одним из доверенных руководителей «красных дьяволов».

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Все комментарии
Александр Кириллов 4
Александр Кириллов 4
вчера в 22:23
А возможно и на Йоахима Лёва посмотрел бы в Юнайтед
Александр Кириллов 4
Александр Кириллов 4
вчера в 22:16
Я смеюсь когда пишут Монтелла или Томас франк. Они что хотят чтоб Юнайтед вовсе вылетел с чемпионата?
Александр Кириллов 4
Александр Кириллов 4
вчера в 22:14
Единственный кого я вижу кто Юнайтед на ноги - это массимилиано Аллегри
Александр Кириллов 4
Александр Кириллов 4
вчера в 22:14
Какой раз вижу эту новость . Опять утка
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:36
Нужен тренер строитель. Зидан другого формата. В АПЛ многие команды изматываются и в еврокубках не очень результаты показывают, лучше Зидану вернуться в Испанию или Италию
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 21:34
17млн неустойки ЭТХагу ляжки жгут руководству МЮ)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:43
стать тренером МЮ в прошлом было гордостью, сейчас - моветоном.
Зидан ушёл на антракт победителем,захочет ли он одним контрактом перечеркнуть все свои заслуги - очень сомнительно. Он не играл за МЮ,он не англичанин и к тому же МЮ имеет крен. Для него бездействие будет куда продуктивнее,чем связываться с МЮ. Манки уже в последний сезон САФа были уже не те,поэтому хитрый рыжий шотландец смекнув и быстренько свалил,когда на трибунах раздавалось САФ гоу аут. Но болелы представления не имели,что это были лучшие матчи МЮ,именно изза связей и опыта Саф вытягивал их за уши и они становились чемпионами,шотландец один из влиятельнейших тренеров всех времён и народов. Именно он светлое пятно в истории этого клуба. Никто из тренеров даже не смог приблизиться к его достижениям. Каждый тренер рассматривается под призмой САФа.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 18:03
И началом новой эры физрука для Зидана ) Ведь на самом деле МЮ никакими звёздами не располагает в составе, в этом вся уловка для таких шарлатанов как Тен Хаг )
Единственным их спасением возможно будет назначение Терзича. Зидан путает МЮ и Реал это разные команды и самое главное чтобы Зидан не переоценил себя как тренер.
112910415
112910415
вчера в 17:38
пока сложно поверить в такой поворот
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 17:26
Сменил бы другого лысого
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:54
Зизу слишком 29т что на новом тренерском поприще не возымеет тех успехов как в Реале, где произошло его становление как коуча, потому и сидит всё это время без практики
shur
shur
вчера в 16:43
...в тот непростой момент игры Ит-Фр в финале я его понял, обдумав простил и забыл!! А сейчас тем более,только бы впрягся,попробовал,
но злые языки страшнее пистолета,испортить репутация испугается!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:31
Тен Хан как тренер Аякса, сильней этого физрука. который умеет выжать максимум из собранной организованной команды, как мадридский клуб.
потому пусть кабилла катится в Реал. Перес всегда даст ему гарантии.
другое дело, что невыполненные гарантии на совести Переса.
а МЮ слишком большой вызов даже для Зидана.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:21
Это было бы интересно)))
Но маловероятно...
Алжирян точно лучше Хаага не будет
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:12
Зидан — это имя, которое вызывает много надежд. Его успехи в Реале, где он выиграл Лигу чемпионов три раза подряд, говорят о его выдающихся тактических навыках и способности работать со звёздами. Если он возглавит Манчестер Юнайтед, это может стать началом новой эры для клуба. Болельщики жаждут вернуть былую славу, и Зидан, безусловно, способен вдохновить игроков на новые свершения.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:59
Зидан - это не панацея. Ну посмотрим что получится если его назначат
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:58
Не думаю что это поможет МЮ
Варвар7
Варвар7 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 15:53
Ведут с одним из руководителем "красных дьяволов", видимо с тем , который не присутствовал на том собрание по вопросу увольнения тен Хага...)))
ntvf5r7g6mb6
ntvf5r7g6mb6
вчера в 15:48
Вместо Хага отличный вариант
Вещий
Вещий
вчера в 15:47
Так вроде как совсем недавно руководство МЮ наотрез отказывалось увольнять Хага.... или 7 пятниц на неделе...
Гость
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