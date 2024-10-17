Зидан ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «Манчестер Юнайтед».
Как сообщается, французский специалист ведёт постоянные переговоры с одним из доверенных руководителей «красных дьяволов».
Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «Манчестер Юнайтед».
Как сообщается, французский специалист ведёт постоянные переговоры с одним из доверенных руководителей «красных дьяволов».
Зидан ушёл на антракт победителем,захочет ли он одним контрактом перечеркнуть все свои заслуги - очень сомнительно. Он не играл за МЮ,он не англичанин и к тому же МЮ имеет крен. Для него бездействие будет куда продуктивнее,чем связываться с МЮ. Манки уже в последний сезон САФа были уже не те,поэтому хитрый рыжий шотландец смекнув и быстренько свалил,когда на трибунах раздавалось САФ гоу аут. Но болелы представления не имели,что это были лучшие матчи МЮ,именно изза связей и опыта Саф вытягивал их за уши и они становились чемпионами,шотландец один из влиятельнейших тренеров всех времён и народов. Именно он светлое пятно в истории этого клуба. Никто из тренеров даже не смог приблизиться к его достижениям. Каждый тренер рассматривается под призмой САФа.
Зидан ушёл на антракт победителем,захочет ли он одним контрактом перечеркнуть все свои заслуги - очень сомнительно. Он не играл за МЮ,он не англичанин и к тому же МЮ имеет крен. Для него бездействие будет куда продуктивнее,чем связываться с МЮ. Манки уже в последний сезон САФа были уже не те,поэтому хитрый рыжий шотландец смекнув и быстренько свалил,когда на трибунах раздавалось САФ гоу аут. Но болелы представления не имели,что это были лучшие матчи МЮ,именно изза связей и опыта Саф вытягивал их за уши и они становились чемпионами,шотландец один из влиятельнейших тренеров всех времён и народов. Именно он светлое пятно в истории этого клуба. Никто из тренеров даже не смог приблизиться к его достижениям. Каждый тренер рассматривается под призмой САФа.
Единственным их спасением возможно будет назначение Терзича. Зидан путает МЮ и Реал это разные команды и самое главное чтобы Зидан не переоценил себя как тренер.
Единственным их спасением возможно будет назначение Терзича. Зидан путает МЮ и Реал это разные команды и самое главное чтобы Зидан не переоценил себя как тренер.
но злые языки страшнее пистолета,испортить репутация испугается!!!
но злые языки страшнее пистолета,испортить репутация испугается!!!
потому пусть кабилла катится в Реал. Перес всегда даст ему гарантии.
другое дело, что невыполненные гарантии на совести Переса.
а МЮ слишком большой вызов даже для Зидана.
потому пусть кабилла катится в Реал. Перес всегда даст ему гарантии.
другое дело, что невыполненные гарантии на совести Переса.
а МЮ слишком большой вызов даже для Зидана.
Но маловероятно...
Алжирян точно лучше Хаага не будет
Но маловероятно...
Алжирян точно лучше Хаага не будет