Алонсо один из кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Сити»

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вчера, 16:48

«Ман Сити» рассматривает назначение на случай ухода .

Ранее сообщалось, что «горожане» рассматривают приглашение из «Спортинга» на случай ухода Гвардиолы. Контракт испанца рассчитан до конца этого сезона.

По данным The Athletic, среди обсуждаемых кандидатур также фигурирует тренер «Байера» Хаби Алонсо.