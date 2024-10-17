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Алонсо один из кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Сити»

вчера, 16:48

«Ман Сити» рассматривает назначение Хаби Алонсо на случай ухода Пепа Гвардиолы.

Ранее сообщалось, что «горожане» рассматривают приглашение Рубена Аморима из «Спортинга» на случай ухода Гвардиолы. Контракт испанца рассчитан до конца этого сезона.

По данным The Athletic, среди обсуждаемых кандидатур также фигурирует тренер «Байера» Хаби Алонсо.

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Все комментарии
88upfcfx5xph
88upfcfx5xph
вчера в 20:18
Алонсо ещё не набрал такого авторитета, как Пеп, не факт что получится
112910415
112910415
вчера в 18:12
Хаби Алонсо - он везде кандидат !
Вещий
Вещий
вчера в 17:48
Интересно и куда же они Пепа решили спровадить...
Capral
Capral
вчера в 17:25
У Алонсо проблемы с Байером во втором сезоне, с командой- из не самого конкурентноспособного чемпионата. Какой МС? Уже хотели в Реал, и что? Гвард слепил команду по своему понятию и разумению, а стили и предпочтения у Алонсо и Гварда разные. Это значит, что, с возможным приходом Алонсо в МС, новому тренеру придется перестраивать игру, а это- невозможно, по той причине, что МС не расчитан на долгую перестройку- здесь нужен серьезный результат и повозможности быстрый. Ну и морально, как мне кажется Алонсо не готов. Он и в Байере часто теряется в простых ситуациях, а тут- лучшая лига мира, да еще и клуб, который должен поддерживать лидирующие позиции последних лет. Не верю я в то, что испанец возглавит МС, также, как не верю в уход Гварда...
shur
shur
вчера в 17:15
...о чём вы ребятушки, Пепе рулит,у него всё Ок!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:06
Ещё куча будет подобных вымыслов...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:59
то Бавария, то Реал, то Ливерпуль...теперь и МанСити?
срочно требуются клоны Алонсо.
а если честно, МС идеальный клуб для оригинального Хави Алонсо.
тренерская команда. управляемая. руководство всегда поддерживает тренера.
у остальных клубов свои особенности.
Реал игрушка Переса. Бавария боссы сами по себе. Ливерпуль финансово уступает МанСити.
Гость
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