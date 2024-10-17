Алонсо один из кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Сити»

«Ман Сити» рассматривает назначение Хаби Алонсо на случай ухода Пепа Гвардиолы.
Ранее сообщалось, что «горожане» рассматривают приглашение Рубена Аморима из «Спортинга» на случай ухода Гвардиолы. Контракт испанца рассчитан до конца этого сезона.
По данным The Athletic, среди обсуждаемых кандидатур также фигурирует тренер «Байера» Хаби Алонсо.
срочно требуются клоны Алонсо.
а если честно, МС идеальный клуб для оригинального Хави Алонсо.
тренерская команда. управляемая. руководство всегда поддерживает тренера.
у остальных клубов свои особенности.
Реал игрушка Переса. Бавария боссы сами по себе. Ливерпуль финансово уступает МанСити.
срочно требуются клоны Алонсо.
а если честно, МС идеальный клуб для оригинального Хави Алонсо.
тренерская команда. управляемая. руководство всегда поддерживает тренера.
у остальных клубов свои особенности.
Реал игрушка Переса. Бавария боссы сами по себе. Ливерпуль финансово уступает МанСити.