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Лионель Месси: «Я смог воплотить все свои мечты»

вчера, 23:21

Нападающий клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями от своей карьеры.

Я смог воплотить все свои мечты и достиг гораздо большего, чем мечтал в детстве. Во всем мне помог Бог.

У меня получилось осуществить самую большую мечту для футболиста – стать чемпионом мира. Я взял много трофеев в клубе своей жизни – «Барселоне». Я также побеждал в Париже и сейчас в составе «Интер Майами».

Я сражаюсь за то, чтобы продолжать завоевывать многие другие титулы.

Ранее Месси получил специальный приз за свои достижения.

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Все комментарии
борька
борька
сегодня в 07:05
Супер игрок,
84t6eysdpsep
84t6eysdpsep
сегодня в 06:54
В общем карьера удалась по полной.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 05:32
Месси в своей жизни сделал очень много правильных выборов
112910415
112910415
сегодня в 05:27
счастливый человек !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:54
Лео, ты сделал больше. Подарил радость многим миллионам, когда мечты сбываются, и это радует.
рже
рже
сегодня в 02:46
Кубок Регионов -Это настоящая мечта!!!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:30
Один из немногих футболистов, которые воплотились...
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:20
Ну всё молодец, теперь можно обучаться на тренера.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:54
Раньше я всегда болел за Месси и следил за его успехами. Но после памятного матча с Баварией стал к нему относиться более равнодушно. Не понравилось мне его поведение. Лионелю стоило признать и свою вину за позорное поражение. Он же просто отстранился тогда от команды. Перестал я его уважать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:27
Это наверное скучно...
Остаться без мечт....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:07
Жалею, как и многие почитатели таланта аргентинца, что его карьера уже на излёте. Что год - два, и весь футбольный мир, в том числе и многие из нас, вздохнёт с сожалением, что больше не увидит на поле человека, который все эти годы доставлял нам удовольствие своей фееричной, порой фантастической игрой.
С небосвода скатится ярчайшая звезда мирового футбола, и никто, в чём я уверен, в ближайшие десятилетия не повторит и даже не приблизится к его игре. Про достижения Месси я скромно умолчу.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 00:06
У кого-то Бог, а у кого-то Морган.. Пфф.. 🤭🤣
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:58
Хорошо сказал,молодец Месси !!!
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