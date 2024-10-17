Лионель Месси: «Я смог воплотить все свои мечты»

Нападающий клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины поделился впечатлениями от своей карьеры.

Я смог воплотить все свои мечты и достиг гораздо большего, чем мечтал в детстве. Во всем мне помог Бог.

У меня получилось осуществить самую большую мечту для футболиста – стать чемпионом мира. Я взял много трофеев в клубе своей жизни – «Барселоне». Я также побеждал в Париже и сейчас в составе «Интер Майами».

Я сражаюсь за то, чтобы продолжать завоевывать многие другие титулы.