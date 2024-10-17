Погба высказался о критике в адрес футболистов «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением касательно критики в адрес футболистов «дьяволов».

Действительно ли несправедливо критикуют «Манчестер Юнайтед» и таких исполнителей, как Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд? Почему их критикуют? За игру или за что-то ещё? Вы в самом большом клубе Англии с множеством фанатов. Полагаю, им необходимо что-то сказать, и эти игроки невероятно талантливы.

Побеждает всегда вся команда. В «Ман Сити» никогда не указывают на отдельного игрока, но они выходят на поле и побеждают как команда. Если они выступают плохо, значит, плохо играет весь коллектив.

Когда вы проигрываете, вас начинают критиковать.