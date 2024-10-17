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Погба высказался о критике в адрес футболистов «Манчестер Юнайтед»

вчера, 22:57

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением касательно критики в адрес футболистов «дьяволов».

Действительно ли несправедливо критикуют «Манчестер Юнайтед» и таких исполнителей, как Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд? Почему их критикуют? За игру или за что-то ещё? Вы в самом большом клубе Англии с множеством фанатов. Полагаю, им необходимо что-то сказать, и эти игроки невероятно талантливы.

Побеждает всегда вся команда. В «Ман Сити» никогда не указывают на отдельного игрока, но они выходят на поле и побеждают как команда. Если они выступают плохо, значит, плохо играет весь коллектив.

Когда вы проигрываете, вас начинают критиковать.

Ранее хавбек рассказал, скучает ли он по МЮ.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 05:39
Погба все равно любит МЮ
adekvat
adekvat
сегодня в 05:01
Что то много этого Погба в последнее время.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:12
Он защищает игроков. Ну а что он мог сказать
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:57
Погба пусть свои личные проблемы решает
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:26
На хлеб и воду, в лучшем случае за похлёбку чтобы играли...
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