Погба отреагировал на уход Фергюсона с должности посла «Манчестер Юнайтед»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, права на которого принадлежат «Ювентусу», высказался об уходе бывшего тренера «дьяволов» Алекса Фергюсона с поста представителя клуба.
Разве это меняет то, что он сделал для клуба? Я лишь слышал, что ему больше не будут платить. Сэр Алекс Фергюсон по-прежнему будет сэром Алексом Фергюсоном, навсегда.
Глупости не прекращаются.
Глупости не прекращаются.
уважение к Рыцарю Бакалавру и обладателю Ордена Британской Империи...! Мало того, заслуженному Тренеру и Пожилому Человеку!
уважение к Рыцарю Бакалавру и обладателю Ордена Британской Империи...! Мало того, заслуженному Тренеру и Пожилому Человеку!