Погба отреагировал на уход Фергюсона с должности посла «Манчестер Юнайтед»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» , права на которого принадлежат «Ювентусу», высказался об уходе бывшего тренера «дьяволов» с поста представителя клуба.

Разве это меняет то, что он сделал для клуба? Я лишь слышал, что ему больше не будут платить. Сэр Алекс Фергюсон по-прежнему будет сэром Алексом Фергюсоном, навсегда.