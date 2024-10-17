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Погба отреагировал на уход Фергюсона с должности посла «Манчестер Юнайтед»

вчера, 17:26

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, права на которого принадлежат «Ювентусу», высказался об уходе бывшего тренера «дьяволов» Алекса Фергюсона с поста представителя клуба.

Разве это меняет то, что он сделал для клуба? Я лишь слышал, что ему больше не будут платить. Сэр Алекс Фергюсон по-прежнему будет сэром Алексом Фергюсоном, навсегда.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 23:01
Почти 84, тяжело ему
adekvat
adekvat
вчера в 19:58
По возрасту ему уже тяжело делами заниматься.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 19:16
Руководители МЮ - Болельщики МС.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:50
Манчестер Юнайтед...
Глупости не прекращаются.
112910415
112910415
вчера в 18:10
есть понятия, которые надо чувствовать ...
STVA 1
STVA 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:02
Почему то я ничуть не удивлен
shur
shur
вчера в 18:00
..."цивилизованная Британия" понизила свой рейтинг проявив не
уважение к Рыцарю Бакалавру и обладателю Ордена Британской Империи...! Мало того, заслуженному Тренеру и Пожилому Человеку!
shlomo
shlomo
вчера в 17:44
Ну а что, правильно все сказал....Ферги так или иначе все равно будет рядом с клубом, как это было с Чарльтоном. Такие люди олицетворяют клуб, их именами называют трибуны. Это не какой-то там Вудворд или Беррада, которых со стороны берут и выкинуть не жалко....
Гость
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