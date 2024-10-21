Заир-Эмери: «Критика будет всегда. Даже Криштиану Роналду критикуют»

Полузащитник ПСЖ Уоррен Заир-Эмери высказался о критике в свой адрес.
Критика? Она будет всегда. Когда вижу, что даже Криштиану Роналду критикуют, когда о футболисте нечего сказать... Мне необходимо трудиться и игнорировать все, что есть в социальных сетях.
Критика футболиста (любого и Роналду в частности) ..., - это когда речь идёт об адекватности в оценке его игры.
А ведро полов от балбеса - журналиста или тупого юзера - это 41..., причём не столько в адрес игрока, сколько на самого себя.
Критика футболиста (любого и Роналду в частности) ..., - это когда речь идёт об адекватности в оценке его игры.
А ведро полов от балбеса - журналиста или тупого юзера - это 41..., причём не столько в адрес игрока, сколько на самого себя.
Ты, в отличии от него, не добился ничего.
Ты, в отличии от него, не добился ничего.