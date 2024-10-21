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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2024/2025

Заир-Эмери: «Критика будет всегда. Даже Криштиану Роналду критикуют»

вчера, 15:07

Полузащитник ПСЖ Уоррен Заир-Эмери высказался о критике в свой адрес.

Критика? Она будет всегда. Когда вижу, что даже Криштиану Роналду критикуют, когда о футболисте нечего сказать... Мне необходимо трудиться и игнорировать все, что есть в социальных сетях.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 16:59, ред.
Нашел кого защитить, Эмери же не португал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:19
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 15:45
    В эпоху социальных сетей критика может быть особенно ожесточенной и безосновательной. Публикации в Twitter, Instagram и других платформах позволяют каждому высказать своё мнение, и часто это мнение бывает очень суровым. Умение игнорировать такие комментарии требует не только психической устойчивости, но и мудрости.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 15:45
    О нем вообще хоть кто-то говорит?))) решил о себе напомнить)))
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 15:39
    Парень, не сравнивай себя с Роналду...
    Ты, в отличии от него, не добился ничего.
    8u3zfzw4mfrs
    8u3zfzw4mfrs
    вчера в 15:26
    Не каждый эту критику воспринимает
    Гость
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