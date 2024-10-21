Заир-Эмери: «Критика будет всегда. Даже Криштиану Роналду критикуют»

Полузащитник ПСЖ высказался о критике в свой адрес.

Критика? Она будет всегда. Когда вижу, что даже Криштиану Роналду критикуют, когда о футболисте нечего сказать... Мне необходимо трудиться и игнорировать все, что есть в социальных сетях.