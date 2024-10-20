Энцо Мареска доволен игрой «Челси» с «Ливерпулем», несмотря на поражение

Главный тренер «Челси» остался доволен игрой своей команды с «Ливерпулем», несмотря на поражение (1:2).

Большая часть игры прошла под нашим контролем. У нас были моменты, мы владели мячом. Нам не нравится проигрывать, но если выбирать, то лучше так. Команда играла смело как с мячом, так и без него. Я не думаю, что эта игра определяет, где мы находимся. Мы подготовились наилучшим образом, план сработал довольно хорошо. Нужно реализовывать моменты, но в целом я очень доволен игроками.