Энцо Мареска доволен игрой «Челси» с «Ливерпулем», несмотря на поражение

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска остался доволен игрой своей команды с «Ливерпулем», несмотря на поражение (1:2).
Большая часть игры прошла под нашим контролем. У нас были моменты, мы владели мячом. Нам не нравится проигрывать, но если выбирать, то лучше так. Команда играла смело как с мячом, так и без него. Я не думаю, что эта игра определяет, где мы находимся. Мы подготовились наилучшим образом, план сработал довольно хорошо. Нужно реализовывать моменты, но в целом я очень доволен игроками.
Вторую игру с лидерами АПЛ Мареска проигрывает. Мансити были не в форме.
Ливерпуль играл не в полную силу. Нужно был им гол, сразу навалились и забили. А потом снова эконом режим включили. Наверное Слот хочет распределить нагрузки по сезону.
Это должен насторожить Марески. А не успокаивать себя и игроков лишь хорошей игрой, но все таки проигранной.
Вторую игру с лидерами АПЛ Мареска проигрывает. Мансити были не в форме.
Ливерпуль играл не в полную силу. Нужно был им гол, сразу навалились и забили. А потом снова эконом режим включили. Наверное Слот хочет распределить нагрузки по сезону.
Это должен насторожить Марески. А не успокаивать себя и игроков лишь хорошей игрой, но все таки проигранной.