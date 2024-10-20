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Энцо Мареска доволен игрой «Челси» с «Ливерпулем», несмотря на поражение

вчера, 21:38
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска остался доволен игрой своей команды с «Ливерпулем», несмотря на поражение (1:2).

Большая часть игры прошла под нашим контролем. У нас были моменты, мы владели мячом. Нам не нравится проигрывать, но если выбирать, то лучше так. Команда играла смело как с мячом, так и без него. Я не думаю, что эта игра определяет, где мы находимся. Мы подготовились наилучшим образом, план сработал довольно хорошо. Нужно реализовывать моменты, но в целом я очень доволен игроками.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 07:56, ред.
Ливерпуль контролировал игру, владения мячом, у них ударов больше, во всем лучше Ливерпуль как он может быть доволен?
azkan
azkan
вчера в 23:01
Если судьба проиграть, то лучше так)) Но все таки лучше победить со скрипом и тд, чем так проиграть.
Вторую игру с лидерами АПЛ Мареска проигрывает. Мансити были не в форме.
Ливерпуль играл не в полную силу. Нужно был им гол, сразу навалились и забили. А потом снова эконом режим включили. Наверное Слот хочет распределить нагрузки по сезону.
Это должен насторожить Марески. А не успокаивать себя и игроков лишь хорошей игрой, но все таки проигранной.
cv2qjjcen48w
cv2qjjcen48w
вчера в 21:41
Энцо сам себя и всех окружающих успокаивает
Гость
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