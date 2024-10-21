«Мы выбрались из непростого положения». Симеоне — об игре с «Леганесом»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал победу своей команды в матче Ла Лиги с «Леганесом» (3:1).

После игры чувствую удовлетворение от того, что мы выбрались из непростого положения, наша команда пропустила первой, но отлично провела второй тайм. Нам необходимо продолжать в том же духе и скорректировать стратегию, добавив в игру то, чего нам не хватало в первом тайме.

Что сказал футболистам в перерыве? Что они хорошо подготовлены, что мы 15 дней трудились, что гол не должен вывести нас из игры, что темп и интенсивность игры нужно повысить.