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«Мы выбрались из непростого положения». Симеоне — об игре с «Леганесом»

вчера, 10:57
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды в матче Ла Лиги с «Леганесом» (3:1).

После игры чувствую удовлетворение от того, что мы выбрались из непростого положения, наша команда пропустила первой, но отлично провела второй тайм. Нам необходимо продолжать в том же духе и скорректировать стратегию, добавив в игру то, чего нам не хватало в первом тайме.

Что сказал футболистам в перерыве? Что они хорошо подготовлены, что мы 15 дней трудились, что гол не должен вывести нас из игры, что темп и интенсивность игры нужно повысить.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 18:39
...есть команды с которыми всегда надо считаться, Атлетико в этом
списке - фаворит!!! По крайней мере в Испании, заслуга тренера!
yfc8a8ejdx7n
yfc8a8ejdx7n
вчера в 13:24
Симеоне стал сдавать или зажрался в Мадриде
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:23
Пока команда не разогналась. Но со временем АМ станет более организованной и хищной, как обычно бывает у Симеоне. Думаю, Симеоне возьмёт ещё одно чемпионство...
kazakoff
kazakoff
вчера в 11:33
Класс Атлетико сказался, додавили
m6pg84kfjncm
m6pg84kfjncm
вчера в 11:23
Не надо было в это положение забираться
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 11:20
Атлетико начал более-менее командно играть, никак как раньше когда все искали Гризманна на поле. Теперь все знают свои позиции, и это даже хорошо, хоть результаты не совсем так как ожидали. Трансферы в этом году сыграли ключевую роль.
Гость
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