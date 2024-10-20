Молодой папа Джонс обыграл «Челси». «Ливерпуль» положился на пенальти и рациональность

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вчера, 21:33

Не сделали подарок Гвардиоле.

Оборона «Челси» упустила Джонса у своих ворот

Кертис Джонс из «Ливерпуля» хвастался на днях рождением дочери. Жизель Делайла настроила молодого отца на падения в штрафной площади «Челси» на «Энфилд Роуд». Первый пенальти не вызвал вопросы у арбитров с повторами. Салах пробил в традиционном для себя стиле. Мохамед обычно бьет вправо или влево, но сравнительно недалеко от центра ворот. В углы не целится, чтобы не промахнуться. Такие удары сложно взять вратарю, как и резкий прокат мяча низом.

А второй пенальти судья назначил, когда Кертис Джонс добрался до голкипера «Челси». Роберт Санчес путался правой ногой сыграть в мяч. Добрался до снаряда, но также снёс Кертиса. В результате вратарь поднимал правую руку, а Джонс сделал кульбит через плечо голкипера. Честно говоря, повод для споров имеется. Даже с учетом игры в мяч есть силовой прием против футболиста, который случайно, но протолкнул мяч в сторону ворот. Но судья после повторов пожалел «Челси».

Мареска возмущался, когда назначали оба пенальти. Но ещё более возмутительным был футбол «Челси» до перерыва. Тренер лондонцев перед матчем заявил, что посмотрел за одну неделю 38 матчей «Ливерпуля» Клоппа, когда изучал тренерское ремесло. Тогда «красные» стали для Энцо примером команды, которая классно прессингует. С голландским наставником Слотом «Ливерпуль» действует заметно иначе. Знания об установках Клоппа вряд ли пригодились итальянцу сейчас.

«Челси» вяло провел первый тайм в гостевом матче. «Ливерпуль» после паузы на игры сборных тоже был не самым агрессивным, хотя скорее контролировал игру до перерыва, чем отдавал её сопернику. Слот быстро потерял из-за травмы форварда Жоту. Вышел Нуньес, который иначе работает против соперников и взаимодействует с Салахом и Гакпо. Мареска в перерыве убрал вингера Джейдона Санчо, выпустив Педру Нету. Игра не шла, пришлось поднимать линии и чаще рисковать.

Джексон неожиданно сравнял счет на «Энфилд Роуд»

Сенегальский нападающий забил пятый гол в новом сезоне АПЛ . Иногда героем может стать человек, который до этого был незаметен. Джексон заработал желтую карточку, когда пытался мешать Салаху исполнить пенальти. Но после паса Кайседо нападающий «Челси» четко остановился на линии с защитой. Француз Конате выставил левую ногу, не успел перестроиться. Судьи проверили гол, а «Ливерпулю» пришлось потеть, чтобы улучшить свое положение в таблице после игр конкурентов.

«Арсенал» вчера проиграл «Борнмуту», подарили Гвардиоле и Слоту шанс на небольшой отрыв. Но Хосеп едва не потерял очки против «Вулверхэмптона». «Волки» упрямо отказывались проигрывать Холанду. Защитник Гвардиол шикарным ударом сравнял счет, а дальше «Манчестер Сити» положился на спасителя, который выручал с «Арсеналом». В добавленное время Бернарду Силва отвлек голкипера, а центральный защитник Стоунз вырвал для чемпионов важнейшую победу.

А вот «Ливерпуль» не стал откладывать второй мяч в ворота «Челси» на добавленное время. Салах шикарно подал мяч с правого фланга, а хавбек Джонс не остановился на заработанном пенальти. Кертис обманул оборону лондонцев, а затем опередил голкипера, хотя принял непростой мяч. Быстрый второй гол добавил «Ливерпулю» уверенности. Нелепо пропустили без серии атак «Челси», а затем взялись за созидание на чужой половине поля. Слот просил давить на «Челси» дальше.

Интересно было посмотреть на реакцию Марески. Наставник «Челси» пошел на тройную замену, оставив себе лишь один шанс для последнего изменения в составе. Энцо рисковал, ведь получил обновления сразу нескольких важнейших зон. Рассчитывал, что Педру Нету начнет накручивать соперников на своем левом фланге, заставив запасного голкипера Келлехера нервничать. Не было заметно Коула Палмера, который запомнился разве что одним ударом до перерыва в центральной игре тура.

У «Ливерпуля» Слота аккуратная позиционная защита

Голландец работает по схеме «4-4-2» в глубокой позиционной обороне. Нет высокого прессинга, чтобы не расходовать силы. Зато есть подстраховка на флангах. Салах оборонялся глубоко, как и Александер-Арнольд. В «Ливерпуле» считали, что они резче, чем футболисты «Челси». Поэтому можно отходить большими силами назад, чтобы потом через пасы Гравенберха и Собослаи выходить в атаку. Дальше ждали откат на фланг, чтобы выполнить навес или прострел на Нуньеса с Джонсом.

А без ошибки защитника Конате форвард Джексон оказался бы в офсайде. Тогда «Ливерпуль» мог после своего второго гола спокойно катать мяч до конца матча. Но благодаря минимальной разнице в счете поединок оказался интереснее. «Челси» верил в возможность сравнять показатели по голам. А «Ливерпуль» чаще старался выйти в резкую атаку, чтобы забить третий мяч. Нельзя сказать, что команда Марески показала плохую готовность к сопернику, но «Ливерпуль» казался выше классом.

Даже пас Салаха, который заметил Джонса, и рывок Кертиса – отличная голевая иллюстрация, что игроки «красных» быстрее думали, а футболисты «Челси» откровенно не успевали контролировать оппонента. И все-таки фаворит переживал, что подопечные Марески выкинуть фокус, как с голом Джексона. Но пока полузащитники «Ливерпуля» закрывали Палмера, лондонцы оставались без последних передач и сильных опасных ударов. Вот только в концовке мог сказаться фактор усталости.

Почти все у «Ливерпуля» пережили перелеты и переезды, играли за свои сборные. Такие игроки, как Диас, не могли выйти с первых минут, ведь колумбиец летал в Южную Америку. Аргентинец Фернандес у «Челси» тоже появился лишь после перерыва. В подобных матчах важно поставить на класс исполнителей, на концентрацию и на спокойствие. У «Ливерпуля» всё это было, как и освежающие линию обороны замены. «Челси» старался сравнять счет, но в итоге проиграли в гостях.