Индзаги: «Лаутаро войдёт в топ-5 в борьбе за „Золотой мяч“»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после матча с «Ромой» в Серии А (1:0) оценил шансы нападающего Лаутаро Мартинеса на получение «Золотого мяча».
Он лишь должен продолжать делать то, что он делает в составе «Интера» и сборной Аргентины.
Считаю, что он один из пяти лучших футболистов мира. Он заслуживает всего этого успеха, я думаю, он войдёт в топ-5 в борьбе за «Золотой мяч».
1. Родри
2. Карвахаль
3. Винисиус
4. Беллингем
5. Ямаль (если продолжит так играть может выйти на 3-е место)
6. Вирц/Лаутаро
Если Интер выиграл бы ЛЧ без каких-либо претензий выиграл бы Лаутаро, но Интер вылетел в 1/8 где Лаутаро не забил в серии пенальти.
1. Родри
2. Карвахаль
3. Винисиус
4. Беллингем
5. Ямаль (если продолжит так играть может выйти на 3-е место)
6. Вирц/Лаутаро
Если Интер выиграл бы ЛЧ без каких-либо претензий выиграл бы Лаутаро, но Интер вылетел в 1/8 где Лаутаро не забил в серии пенальти.