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Индзаги: «Лаутаро войдёт в топ-5 в борьбе за „Золотой мяч“»

вчера, 08:16

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после матча с «Ромой» в Серии А (1:0) оценил шансы нападающего Лаутаро Мартинеса на получение «Золотого мяча».

Он лишь должен продолжать делать то, что он делает в составе «Интера» и сборной Аргентины.

Считаю, что он один из пяти лучших футболистов мира. Он заслуживает всего этого успеха, я думаю, он войдёт в топ-5 в борьбе за «Золотой мяч».

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Все комментарии
shur
shur ответ Rivera_10 (раскрыть)
вчера в 18:56
...красава, я давно потерял интерес к спагетти,ну не тот вкус как раньше...!!!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 11:18
Заслуживает ЗМ!
4pq5mcre7vpt
4pq5mcre7vpt
вчера в 10:02
В ТОП-5 войдет, но лучшим не будет...
Sadjon
Sadjon
вчера в 09:42
Удачи Лаутаро.....
lotsman
lotsman
вчера в 08:59
Навряд ли получится. Конкуренция большая.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 08:51
Мой топ-5 за ЗМ:
1. Родри
2. Карвахаль
3. Винисиус
4. Беллингем
5. Ямаль (если продолжит так играть может выйти на 3-е место)
6. Вирц/Лаутаро
Если Интер выиграл бы ЛЧ без каких-либо претензий выиграл бы Лаутаро, но Интер вылетел в 1/8 где Лаутаро не забил в серии пенальти.
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:37
Все может быть. Лаутаро неординарный футболист
m2f5b4hacn7q
m2f5b4hacn7q
вчера в 08:30
На пятое место может потянуть
Rivera_10
Rivera_10
вчера в 08:24
Что за пиар того, кто в ЛЧ никакой и в Серии А даже пачками не забивает.
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