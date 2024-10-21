Индзаги: «Лаутаро войдёт в топ-5 в борьбе за „Золотой мяч“»

Главный тренер «Интера» после матча с «Ромой» в Серии А (1:0) оценил шансы нападающего на получение «Золотого мяча».

Он лишь должен продолжать делать то, что он делает в составе «Интера» и сборной Аргентины.

Считаю, что он один из пяти лучших футболистов мира. Он заслуживает всего этого успеха, я думаю, он войдёт в топ-5 в борьбе за «Золотой мяч».