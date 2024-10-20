Футболисты виноваты в увеличении нагрузок. Обладатель «Золотых мячей» пошёл против толпы

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вчера, 18:38

Агенты и игроки пострадали из-за жадности?

Чемпион Европы поделился ценной мыслью

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге умел играть в футбол. У него два «Золотых мяча» и много трофеев. Румменигге стал успешным менеджером. Не знает, продлят ли контракт с Нойером. Уверен, что старый формат Лиги чемпионов был скучнее в осенней фазе турнира. Также строгий Карл-Хайнц поделился мнением о сквозной теме сезона – жалобах на количество матчей. Мнение Румменигге не совпадает с позицией многих звезд:

Игрок и их агенты сами стали инициаторами появления такого насыщенного графика матчей. Требуя всё больших зарплат, заставляют клубы искать методы увеличить доходы. Как командам генерировать доходы? Через увеличение числа матчей.

Разумеется, система уравнений сложнее. Нет линейной зависимости между одним аргументом и итогом – все бросились зарабатывать, забывая о футболе. Но даже появление сомнительных владельцев клубов – следствие желания игроков и их представителей заработать. Ибрагимович публиковал фото, где лежит в зале, а толстяк Райола, его агент, стоит на спине у Златана. Швед в шутку подписал фото: «Когда агент пытается выжать из тебя всё до последнего цента».

Но в шутке есть доля правды. Только выжимают вас, то есть зрителей, которые являются потребителями рекламных продуктов в футболе. А Райола не обидел Ибрагимовича. У Златана есть остров для рыбалки и охоты. Сам агент купил себе виллу во Флориде за 7 миллионов евро. В том доме раньше жиль Аль Капоне. Мино обожал страшного гангстера и равнялся на серийного убийцу. Бывший диджей Мендеш – тоже агент, получил от Роналду в подарок остров.

Такие люди хотят, чтобы им сочувствовали учителя, фермеры и офисные работники с копеечным окладом? Чтобы медсестра, которая болеет с детства за «Манчестер Сити», пожалела бедного футболиста с особняком на десять спален, что Гвардиола не дал ему отдохнуть, поскольку не любит ротацию состава? Эта медсестра знает, что Де Брюйне платят 400 000 фунтов в неделю, а ей в неделю платят 675 фунтов, в 600 раз меньше. Футбол подорожал из-за жадности.

Футболисты – мультимиллионеры без инициатив

Многие игроки получают зарплату, которая не связана с уровнем игры. Антони не вернет МЮ миллионы, которые получил ни за что. Мало в истории случаев, когда футболист заявлял, что получает слишком много. В «Баварии» основная тема клубных скандалов – зарплаты. Когда Мане дали много денег, то Садио затравили в Мюнхене. Румменигге знает, о чем говорит. Практически нет игроков, которые могут взять бухгалтерский отчет клуба на 100 страниц и сделать выводы.

Зато все не прочь «бонуса за лояльность», как у Мбаппе в ПСЖ . Себя обделять не планируют, но не хотят играть чаще. А травмы вряд ли жестко привязаны только к количеству игр. Самые выносливые игроки редко получают повреждения. Но даже на эту войну игроки пришли с опозданием. На чемпионате мира будет 48 сборных. На Евро давно 24 команды. Клубный ЧМ теперь из 32 клубов. В Лиге чемпионов ввели дополнительные поединки, а футболисты при этом молчали.

Игроков не просят спасать мир. Им достаточно проявлять инициативу в футбольной сфере. Из-за двух скандальных персон в футболе масса нерешенных проблем. Бардак масштабируется, хаос рассевается дальше как сорняки. Легкая нажива в центре всего. Вот назначили Тухеля в сборную Англии. Фанаты упрекнули местных тренеров, что не растут как немецкие, нет нужного количества новых имен.

Оказалось, что есть опытные наставники без денег, как у бывших футболистов, которым отказывают по 8 лет в праве поступить на тренерские курсы для получения лицензии УЕФА . Без «корочки» не пустят работать с профессиональным клубом и командой взрослых игроков. В России аналогичная проблема. Посмотрите на списки выпускников тренерских курсов УЕФА , там с лицензиями Аршавин и компания, хотя им эти «корочки» не нужны. Никто не ищет новые таланты.

Хотя воспитать 20 сильных тренеров в стране намного дешевле, чем платить миллионы бывшим игрокам, которые двух слов связать не могут в роли тренеров. Бывают в истории моменты, когда отсутствие действия сразу преступление. Футболисты совершают преступление, закрывая глаза на все беды великой игры. Вместо десятого поместья и двадцатого автомобиля могли учредить стипендию для молодых тренеров на благо футбола. Даже в Англии такой практики нет.

Нужен потолок зарплат и реформа системы трансферов

Частная компания вправе единолично определить зарплату, выше которой не пойдет, чтобы не убить бизнес. А если команда выступает удачно и доходы увеличились, то можно подумать о надбавке. Когда в индустрии заработки будут привязаны к результатам, причем не только бонусы и премии, то она здоровее. Также логично подумать о диком западе трансферного рынка. Боссы «Барселоны» выстрели клубу не просто в обе ноги, а и в район сердца.

Теперь пытаются возродить компанию, полагаясь на мастерство чемпиона мира Флика, но тренер не всесильный. Всё может посыпаться в любой момент. Аналогичная оценка перспектив для ПСЖ , «Манчестер Сити» и «Челси». Зарплаты и трансферные суммы настолько не соответствуют реальным футбольным доходам, что легко оступиться. Футбольные клубы в руках ненадежных людей. Индустрия становится невероятно маргинальной по всей вертикали.

Тяжело представить нормального человека у руля ФИФА , УЕФА или в роли агента. Двуличность часто помогает достичь успеха в политике, но в футболе вредит. Пора признать проколы. Дембеле не мог отработать деньги, которые в него вложила «Барселона». А Неймар не стоил 222 млн евро, кроме зарплаты, которые потратили катарцы из Парижа. Зарплата Месси не единственная, но одна из причин финансового краха «Барселоны», которую спасают всей Испанией.

Футбол должен стать бизнесом, а не игрушкой в руках неадекватных людей. Но не становится. Через лет десять можем узнать, что главы УЕФА и ФИФА получали «подарки», чтобы не было потолка зарплат и трансферных правил. Или что затяжка с вердиктом по делу «Манчестер Сити» на много лет – план, чтобы спустить всё на тормозах и проиграть адвокатам клуба апелляцию. У футболистов есть тысяча поводов высказывать негодование, но они все дружно молчат.

Если не нравится количество матчей, то просите об отдыхе. Но эго не позволяет отдыхать. И даже во время пандемии футболисты неохотно шли на снижение зарплат. Календарь должен учитывать бренность человеческого тела. Но если футболисты хотят, чтобы с пониманием относились к их горестям, то пусть оглянутся, как живут другие. Румменигге прав. Есть доля вины игроков и особенно агентов, которые как риелторы – часто непонятно, за что им платят.