В Мадагаскаре оценили уровень российского футбола

Директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа высказался об уровне футбола в России.

Ранее я очень активно следил за игрой российских команд. Я считаю, что у вас были поистине великие и талантливые игроки с репутацией международного уровня. Все знали, кто такие российские футболисты. Я следил за чемпионатом 1984, 1994 годов. Сейчас в России футбол на очень высоком уровне.

Я знаю «Спартак» из Москвы. Но это было очень давно, когда я смотрел их матчи. Сейчас в России молодые футбольные команды, но клубам нужно больше международных соревнований, чтобы раскрыть их потенциал.