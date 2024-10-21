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В Мадагаскаре оценили уровень российского футбола

вчера, 11:57

Директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа высказался об уровне футбола в России.

Ранее я очень активно следил за игрой российских команд. Я считаю, что у вас были поистине великие и талантливые игроки с репутацией международного уровня. Все знали, кто такие российские футболисты. Я следил за чемпионатом 1984, 1994 годов. Сейчас в России футбол на очень высоком уровне.

Я знаю «Спартак» из Москвы. Но это было очень давно, когда я смотрел их матчи. Сейчас в России молодые футбольные команды, но клубам нужно больше международных соревнований, чтобы раскрыть их потенциал.

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Все комментарии
Strashniy
Strashniy
вчера в 15:08
Судя по тому, что он следил за чемпионатом мира 1984 года, тот еще специалист.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:34
В чём он оценил, никакой конкретики... хочет видимо сыграть..., за деньги естественно...
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:32
На Мадагаскаре восхищаются российским футболом начала 90-х, это они нынешний футблл еще не видели)
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 13:15
Чекайте, будет новость что Россия может сыграть с Мадагаскаром.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:21
Что то много за последнее время хвалебных од непонятно от кого....
борька
борька
вчера в 12:19
Весьма польщен оценкой господина,который ни разу не был в России
Про наш уровень футбола может сказать только один единственный человек, и Это
СТАРИК ХОТТАБЫЧ
7e62c7qxm7g7
7e62c7qxm7g7
вчера в 12:08
Скоро походу даже из Нарнии придёт ответ, что сборная России такая суперская, но вот сыграть с ней мы всё-таки не сможем
Гость
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