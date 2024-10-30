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Агент Барбоза: «Юран может быть одним из вариантов для „Спортинга“»

вчера, 16:17

Португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на слова Сергея Юрана о готовности возглавить лиссабонский «Спортинг». Агент считает, что российский тренер действительно может быть одним из вариантов. «Спортинг» не боится доверять неопытным специалистам.

Думаю, следят. Знают, как он работает. Он ещё говорит на португальском языке. Поэтому он может быть одним из вариантов. К слову, Аморим пришёл в «Спортинг» после нескольких месяцев работы в «Браге». А до этого он не возглавлял команды из высшего дивизиона. Поэтому «Спортинг» может дать шанс любому тренеру. Юрана все знают в Португалии, он тут играл, становился чемпионом. Думаю, у Юрана проблем в Португалии не будет.

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альсато
альсато ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 09:26
))))..а почему бы и нет)))))...Лиссабонскому Спортингу-ничего не светит, а вот хайпануть- по пиариться они смогут)))
Сп62
Сп62
вчера в 19:42
Спортинг, как Спартак. Всем даёт шанс.
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вчера в 16:39
Даже смешно такое читать.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:19
Да не возьмут Серёгу в Португалию. Это ежу понятно
Гость
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