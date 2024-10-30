Агент Барбоза: «Юран может быть одним из вариантов для „Спортинга“»

Португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на слова о готовности возглавить лиссабонский «Спортинг». Агент считает, что российский тренер действительно может быть одним из вариантов. «Спортинг» не боится доверять неопытным специалистам.

Думаю, следят. Знают, как он работает. Он ещё говорит на португальском языке. Поэтому он может быть одним из вариантов. К слову, Аморим пришёл в «Спортинг» после нескольких месяцев работы в «Браге». А до этого он не возглавлял команды из высшего дивизиона. Поэтому «Спортинг» может дать шанс любому тренеру. Юрана все знают в Португалии, он тут играл, становился чемпионом. Думаю, у Юрана проблем в Португалии не будет.