Объявлен состав сборной Бразилии на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2026

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вчера, 23:29

Главный тренер бразильской национальной команды огласил список из 23 игроков, которые примут участие в матчах против Венесуэлы (14 ноября) и Уругвая (19 ноября) в рамках отбора на Чемпионат мира 2026 года.

В итоговую заявку не вошел форвард «Реала» , вызывавшийся в октябре.

Вратари: Бенто («Аль-Наср»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»);

Защитники: Данило («Ювентус»), Вандерсон («Монако»), Гильерме Арана, («Атлетико Минейро»), Абнер («Лион»), Эдер Милитао («Реал Мадрид»), Габриэль («Арсенал»), Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), Мурило («Ноттингем Форест»);

Полузащитники: Андре («Вулверхэмптон»), Андреас Перейра («Фулхэм»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Жерсон («Фламенго»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Рафинья («Барселона»);

Нападающие: Эстеван («Палмейрас»), Родриго («Реал Мадрид»), Луис Энрике, Игор Хесус (оба — «Ботафого»), Савио («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»).