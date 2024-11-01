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Объявлен состав сборной Бразилии на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2026

вчера, 23:29

Главный тренер бразильской национальной команды Доривал Жуниор огласил список из 23 игроков, которые примут участие в матчах против Венесуэлы (14 ноября) и Уругвая (19 ноября) в рамках отбора на Чемпионат мира 2026 года.

В итоговую заявку не вошел форвард «Реала» Эндрик, вызывавшийся в октябре.

Вратари: Бенто («Аль-Наср»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»);

Защитники: Данило («Ювентус»), Вандерсон («Монако»), Гильерме Арана, («Атлетико Минейро»), Абнер («Лион»), Эдер МилитаоРеал Мадрид»), Габриэль («Арсенал»), МаркиньосПари Сен-Жермен»), Мурило («Ноттингем Форест»);

Полузащитники: Андре («Вулверхэмптон»), Андреас ПерейраФулхэм»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), ЖерсонФламенго»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Рафинья («Барселона»);

Нападающие: Эстеван («Палмейрас»), Родриго («Реал Мадрид»), Луис Энрике, Игор Хесус (оба — «Ботафого»), Савио («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»).

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 06:20
В принципе по делу состав и хорошо что вызывает игроков из бразильской серии А, будет возможность себя показать и принести пользу
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 03:30
Каким боком Рафинья в хавбеках оказался ? Его туда чё..., на прорыв засунули... промеж. середняков и ноунеймов, чтоль ?
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:40
Имея таких игроков Сборная Бразилии играет очень слабо и нестабильно. Может они ошиблись с тренером. Неужели не могли пригласить маститого европейского наставника? Ведь абсолютное большинство футболистов играют в сильных клубах Европы..
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:34
Ну то, что Эндрик не попал тут удивляться не нужно, он и за Реал толком не играет, вот и в сборную не позвали, а вот на Эстевана посмотрю, сильную игру показывает
Гость
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