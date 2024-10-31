Бруней отправит на матч с Россией вторую команду

В футбольной ассоциации Брунея сообщили источнику, что на товарищеский матч со сборной России будет отправлена не первая команда.

Мы отправим в Россию вторую команду. Большинство футболистов основной сборной не смогут приехать. Они будут в отпуске. У них для этого есть лишь единственный период — три недели в ноябре, потому что предсезонные сборы начинаются в декабре. Большинство футболистов второй сборной из команды MS ABDB, которая относится к Королевским вооруженным силам Брунея, но от армии здесь одно лишь название, они не ведут боевых действий.