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Бруней отправит на матч с Россией вторую команду

вчера, 15:50
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БрунейБруней15.11.2024 в 19:00 Не начался

В футбольной ассоциации Брунея сообщили источнику, что на товарищеский матч со сборной России будет отправлена не первая команда.

Мы отправим в Россию вторую команду. Большинство футболистов основной сборной не смогут приехать. Они будут в отпуске. У них для этого есть лишь единственный период — три недели в ноябре, потому что предсезонные сборы начинаются в декабре. Большинство футболистов второй сборной из команды MS ABDB, которая относится к Королевским вооруженным силам Брунея, но от армии здесь одно лишь название, они не ведут боевых действий.

Почти все футболисты не являются профессионалами. То есть у них есть основная работа, а после, с 16:30, они тренируются в составе своих клубов. В настоящее время проводится отбор игроков для поездки в Россию. В субботу дедлайн по отправке фамилий футболистов РФС.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:35
Отправлять не профессионалов против профессионалов, наглость какая-то)))
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:34
Это ЦСКА Брунея что ли, своего рода армейцы))
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 23:15
новость дня, не меньше
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Фил Кио (раскрыть)
вчера в 23:13
По-моему, наша сборная на учёте не в ФИФА стоит, а в психиатрической клинике , в которой гл.врачом наш Глава РФС.
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:21
Ну чтож, пусть против них тогда наша сборная медиа-лиги сыграет.
Артур Лезгин
Артур Лезгин ответ Фил Кио (раскрыть)
вчера в 21:40
Топ 50
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 20:26
Ни фига себе, у них есть вторая сборная(?), даже у нас нет, а мы, как ни как, на учёте в фифа в первой сотне!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 20:09
Чтобы заднюю не давать в последний момент
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 19:52
Лучше уж с медиа лигой сыграли у этих бездельников основной работы нет, спят до обеда да тренеруются потом...
youtomee
youtomee ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 19:52
Чтобы что? Доказать какая у нас классная сборная?
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 19:52
Ну нам надо тоже тогда вторую команду выставить)
particular
particular
вчера в 19:45
Чем так, - лучше никак... Но РФС, всё таки, хочет обозначить движуху своей работы и востребованности...
K_T_S_16
K_T_S_16
вчера в 19:45
Ну можно юниоров Ростова выставить. Чтобы уровнять шансы 😄
memphis
memphis
вчера в 19:37
Будет 1-1 и то Бруней забьет в свои ворота. Матч, который мы заслужили. Теперь игра с Медиалигой не выглядит бредом)))
зигзаг
зигзаг
вчера в 19:30
    mdfmq6mbs36h
    mdfmq6mbs36h
    вчера в 19:13, ред.
    "От армии здесь одно лишь название, они не ведут боевых действий" . И зачем такие нужны, в этот трудный для России час? Соккер спасибо что разрешил комментировать 😆
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 19:04
    Всё...я сдаюсь....вторая команда Брунея...это за гранью добра и зла.......
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 18:51
    Костолевский не ленкомовец.
    Hoahin
    Hoahin
    вчера в 18:48
    Даже Бруней вытер ноги о нашу сборную. Отмените матч, не позорьтесь!
    kinderpingui
    kinderpingui
    вчера в 18:32
    Расформировать РФС к чертям собачьи чтоб не позорились! а финансирование, при чём не хилое направить в нужное русло , к примеру развитие футбола в регионах
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 18:20
    Это дюкинцы попросили приехать вторую команду Брюнеток. Мало ли что, на всякий случай ...
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 18:18
    Предлагаю нашим им штук 30 закатить
    lotsman
    lotsman
    вчера в 18:14, ред.
    Ну вот, оказывается по договору Бруней должен отправить на игру основную команду. А основная в отпуске. И что теперь? Матча не будет? А мы так надеялись увидеть Бруней, на российском поле, дышащих свежим ноябрьским воздухом. Хитрый ход, между прочим. Зная о договоре, заявляют резервистов, Россия отказывает......... так это же Россия отказывается, а мы мол за игру.)
    Amiralla
    Amiralla
    вчера в 18:11
    Докатились....
    112910415
    112910415
    вчера в 17:59
    тот случай, когда хочется напечатать длинную тираду из одних непечатных выражений !
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
    вчера в 17:59
    Лайк за ленкомовцев.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ d5g797dhzfmz (раскрыть)
    вчера в 17:56, ред.
    Здесь не шутить, а плакать надо. Горькими слезами. Как плакала царевна Несмеяна в экранизированной сказке. Если кто помнит - слёзы у неё лились не ручьём, а Ниагарским водопадом.
    Представляю заседание ФФ этого государства. Члены Федерации долго чесали репы с вопросом, как бы не обидеть РФС отказом и придумали - направить в когда - то уважаемую организацию вторую сборную. Теперь меня будет мучать вопрос, чем ответят наши чинуши. Господам Дюкову и Карпину обеспечены бессонные ночи.
    Так вот и живём...
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar
    вчера в 17:56
    От чемпионатов Европы , до второй сборной Брунея …Движемся в верном направлении , господа .
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 17:44
    Этих не знаю, не интересуюсь.)))
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:32
    ....команда "Старко", известные певцы,деятели культуры, рок музыканты, в серьёз не воспринимай,это я к второму составу
    Замундии, тьфу ты, Брунея...! Витя забей!
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