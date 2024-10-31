Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыИспания. Примера 2024/2025

В «Барселоне» опасаются, что клуб не сможет зарегистрировать Ольмо в январе

вчера, 20:52

В руководстве «Барселоны» опасаются, что в январе клубу не удастся зарегистрировать полузащитника Даниэля Ольмо на вторую часть нынешнего сезона.

По информации источника, положение сине-гранатовых осложняется тем, что они получат деньги от спонсорского контракта с Nike позже, чем ожидали. Кроме того, в клубе ожидают, что защитник команды Андреас Кристенсен в этом месяце восстановится от травмы, и тогда перед «Барселоной» возникнет задача зарегистрировать и его. Подчёркивается, что на текущий момент каталонский клуб обладает возможностями, чтобы зарегистрировать только одного из двух названных футболистов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В Сирии заявили, что в матче с Россией примут участие только профессионалы
Вчера, 19:40
Сборная Брунея по договору не может отправить на матч с Россией резервистов
Вчера, 17:34
Бруней отправит на матч с Россией вторую команду
Вчера, 15:50
Гвардиола объяснил, почему не выпустил Холанда в матче с «Тоттенхэмом»
Вчера, 12:34
Страны БРИКС примут участие в чемпионате мира по медиафутболу
30 октября
Стали известны составы команд матча ветеранов «Спартака» и «Динамо»
29 октября
Все комментарии
mabqw3jw3snn
mabqw3jw3snn
сегодня в 04:34
Опять нужно придумывать какую-нибудь аферу с обходными путями.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 