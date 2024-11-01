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В Ассоциации футбола Брунея рассказали о составе команды на игру с Россией

вчера, 11:02
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БрунейБруней15.11.2024 в 19:00 Не начался

Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена рассказала о составе национальной команды на игру со сборной России.

Слова о том, что сборная Брунея полетит в Россию на международный товарищеский матч в любительском составе, не совсем точные. В настоящее время в нашей команде проходит отбор игроков, у нас длинный список, а главный тренер сосредоточился на лучших талантах из Суперлиги Брунея.

В Россию поедет несколько перспективных игроков, а 2-3 футболиста будут недоступны на эту игру из-за личных обязательств, таких как свадьба и другие срочные дела. Слова от лица нашей ассоциации были неверно истолкованы, и многое из того, что передали журналисты, не полностью отражает действительность.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 23:36, ред.
Напомню вам монолог Штирлица из "Семнадцати мгновений весны", а именно: "Запоминается последняя фраза". Так и наша сборная останется в памяти всех причастных к футболу, как сборная, игравшая с Брунеем, а не сборная, выигравшая у сб.Испании на ЧМ, и не сборная со славным прошлым.
wdghzr5s88bv
wdghzr5s88bv
вчера в 21:07
А вот не всё равно первый состав Брунея приедет, второй или семнадцатый? Есть хоть один человек в нашей стране, который отличит основных брунейских футболистов от сборной местной пекарни?
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:30
Даже Картиена и та баба!.
альсато
альсато
вчера в 16:06
да уже по барабану...
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:09
когда то начнёт играть, куда же она денется? Может даже раньше, чем нам кажется, но об этом говорить то нельзя
lotsman
lotsman ответ STADIÓN ČSSR (раскрыть)
вчера в 13:34
А как сборная будет восстанавливать реноме если вообще играть не будет?
lotsman
lotsman
вчера в 13:30
Сборная будет собрана на сборы и должна играть, иначе зачем собираться. А с кем играть, без разницы. Главное - сборная должна играть. Называйте это как угодно - клоунадой, позорищем, посмешищем................, главное одно - сборная должна играть.
Брулин
Брулин
вчера в 12:58
Пекарь Азиз и почтальон Абас покажут зажравшимся паспортистам :)
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 12:55
Отличный соперник который проиграл Камбодже, Филипинам, Гонконгу с счетами 1-5/1-6/0-10
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 12:51
собрались игроки "сборной" Брунея в Сандунах и беседуют: "... ты забил? и я забил? мы бомбардиры!!!"
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 12:50
интересно как будет РФС восстанавливать своё реноме, ведь когда то придётся вернуться в мировой футбол, хотя как мне кажется такой мировой футбол какой есть на данный момент и футболом назвать сложно
xdpta54q9js9
xdpta54q9js9
вчера в 12:10
Нет даже уважения к самим себе! Мы чего добиваемся? Признания нас "великой футбольной державой" от Брунея, Пакистана, острова Кука???
112910415
112910415
вчера в 11:58
что в лоб, что по лбу !
nubom
nubom
вчера в 11:39, ред.
Я бы посоветовал Карпину раскатать ничейку, организовать совместный поход в баню с девочками, накормить пельменями, подарить каждому по матрешке и ждать приезда основного состава. (Для разработки детального плана действий обязательна консультация с Денисом Борисовичем Глушаковым)...
Алексей Куприянов
Алексей Куприянов
вчера в 11:28
Позорище
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:21
Очень интересная новость !))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:17, ред.
Оказывается, этот матч товарищи из славного султаната используют, чтобы отсеять из своих рядов недееспособных и отобрать лучших на более важные матчи. То есть, мы для них являемся подопытными кроликами / свинками / в ветеринарной лаборатории, на которых они хотят проверить вакцину своей дееспособности.
adekvat
adekvat
вчера в 11:14
Нет нам такой футбол не нужен.
6pr5a596kskk
6pr5a596kskk
вчера в 11:12
Будет где-то 0-7....
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:07
Можно много написать по этому поводу и смешного, и ругательного , но достаточно одного слова - "Клоунада" - причём с обеих сторон....)
Гость
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