1730385257

вчера, 17:34

В пресс-службе РФС сообщили, что Сборная Брунея по договору не может отправить на матч с Россией резервистов.

Согласно договору на проведение матча Россия – Бруней, соперник россиян должен быть представлен первой сборной.

Ранее в Футбольной ассоциации Брунея сообщили, что отправят на матч с Россией вторую команду: «Большинство футболистов основной сборной будут в отпуске. А приедут почти все непрофессионалы – у них есть основная работа».