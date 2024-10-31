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Сборная Брунея по договору не может отправить на матч с Россией резервистов

вчера, 17:34
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БрунейБруней15.11.2024 в 19:00 Не начался

В пресс-службе РФС сообщили, что Сборная Брунея по договору не может отправить на матч с Россией резервистов.

Согласно договору на проведение матча Россия – Бруней, соперник россиян должен быть представлен первой сборной.

Ранее в Футбольной ассоциации Брунея сообщили, что отправят на матч с Россией вторую команду: «Большинство футболистов основной сборной будут в отпуске. А приедут почти все непрофессионалы – у них есть основная работа».

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Все комментарии
nf624g7qj4y5
nf624g7qj4y5
вчера в 19:54
Зря брунейцы заявили о своих планах. Привели бы втихаря второй состав. Очень сомневаюсь, что хоть кто-нибудь это заметил.
112910415
112910415
вчера в 18:23
хитрые брунейцы найдут выход !
первую сборную объявят нулевой,
вторая станет первой и прилетит в гости !
Брулин
Брулин
вчера в 18:09
Звучит-то как пафосно: Сборная Брунея. Что первая, что вторая - все одинаково. Но футбольные управленцы рады, так как организовали целый футбольный международный товарняк с мощной сборной)
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:41
Нет , ну здесь выход один - создавать представительную делегацию РФС во главе с Генсеком и срочно лететь в Бруней , уговаривать отпускников , что бы сыграли...)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:39
Ага, подстраховались значит на случай если коварная ассоциация футбола Брунея будет мухлевать. Ну с первой сборной надо не ударить в грязь лицом и постараться победить. Все же знают что сборная Брунея это гранд мирового футбола.
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