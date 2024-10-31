В пресс-службе РФС сообщили, что Сборная Брунея по договору не может отправить на матч с Россией резервистов.
Согласно договору на проведение матча Россия – Бруней, соперник россиян должен быть представлен первой сборной.
Ранее в Футбольной ассоциации Брунея сообщили, что отправят на матч с Россией вторую команду: «Большинство футболистов основной сборной будут в отпуске. А приедут почти все непрофессионалы – у них есть основная работа».
первую сборную объявят нулевой,
вторая станет первой и прилетит в гости !
первую сборную объявят нулевой,
вторая станет первой и прилетит в гости !