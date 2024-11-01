Хайкин имеет шансы войти в состав сборной Норвегии

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вчера, 11:29

Главный тренер сборной Норвегии сообщил, что голкипер клуба «Будё-Глимт» будет иметь шанс на выступление за местную национальную команду в случае получения гражданства.

Он был бы полезен для сборной. Хайкин провел очень добротный сезон, хотя раньше у него были периоды спадов. В последних играх за «Будё-Глимт» он проявил себя особенно здорово.

Хайкин ранее вызывался в сборную России, на пока не провел за нее ни одного матча.