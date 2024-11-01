Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаНорвегия. Высшая лига 2024

Хайкин имеет шансы войти в состав сборной Норвегии

вчера, 11:29

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен сообщил, что голкипер клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин будет иметь шанс на выступление за местную национальную команду в случае получения гражданства.

Он был бы полезен для сборной. Хайкин провел очень добротный сезон, хотя раньше у него были периоды спадов. В последних играх за «Будё-Глимт» он проявил себя особенно здорово.

Хайкин ранее вызывался в сборную России, на пока не провел за нее ни одного матча.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хайкин хочет стать гражданином Норвегии
Вчера, 08:55
«Динамо» выпустило карты Таро и бот-предсказатель
31 октября
Игроки «Динамо» приняли участие в записи песни в честь 95-летия Яшина
31 октября
Неймар приобрёл участок на побережье во Флориде
30 октября
Швец рассказал об опыте выступления с Родри за дубль «Вильярреала»
30 октября
Петржела: «В нынешнее время футболист может быть вегетарианцем»
30 октября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:57
неплохая карьера получается
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:39
Сомневаюсь, что он вытеснит из основы Нюланда, но вторым вратарем стать должен. Хайкин на 5 лет младше Нюланда, так что может дождаться своего шанса, тем более тренер сборной в нем заинтересован и положительно отзывается об его игре. Это хорошая возможность для Никиты поиграть в сильной сборной.
monah-10
monah-10 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:31
Там вратарь не нужен
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:22
Судя по тому что гражданство Норвегии можно получить спустя 7 лет проживания там, то Никите ещё придётся подождать
Если только из-за него не сделают исключение
Но чисто по футбольному Никита сможет помочь сборной Норвегии, он сейчас находится в прекрасной форме
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:03
Думаю что Никита согласиться....
борька
борька
вчера в 12:32
успехов парень
112910415
112910415
вчера в 12:19
замолвит словечко про матч с нами
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:51
Ещё лет 5 поиграем с деревенскими сборными, все разбегутся...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:50
А мог бы против Брунея сыграть! Такой шанс не каждому выпадает))
t59erv98wcd9
t59erv98wcd9
вчера в 11:49
Всё в силе норвежцев
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 