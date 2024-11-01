Хайкин имеет шансы войти в состав сборной Норвегии

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен сообщил, что голкипер клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин будет иметь шанс на выступление за местную национальную команду в случае получения гражданства.
Он был бы полезен для сборной. Хайкин провел очень добротный сезон, хотя раньше у него были периоды спадов. В последних играх за «Будё-Глимт» он проявил себя особенно здорово.
Хайкин ранее вызывался в сборную России, на пока не провел за нее ни одного матча.
Если только из-за него не сделают исключение
Но чисто по футбольному Никита сможет помочь сборной Норвегии, он сейчас находится в прекрасной форме
Если только из-за него не сделают исключение
Но чисто по футбольному Никита сможет помочь сборной Норвегии, он сейчас находится в прекрасной форме