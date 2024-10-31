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В Сирии заявили, что в матче с Россией примут участие только профессионалы

вчера, 19:40
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СирияСирия19.11.2024 в 18:30 Не начался

Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири заявил, что на товарищескую игру с Россией от их команды поедут только профессиональные футболисты.

У нас есть контракт с РФС, в котором указано, что в игре участвуют профессионалы. От сборной Сирии в Волгоград поедут только профессиональные игроки, которые являются членами национальной команды. Любителей или игроков, которые не привлекались в профессиональные команды, не будет.

В ближайшую паузы на игры сборных Россия встретится со сборной Брунея в Краснодаре 15 ноября и 19 ноября сыграет со сборной Сирии в Волгограде.

Ранее стало известно, что Бруней отправит полупрофессионалов на матч со сборной России. В футбольной ассоциации Брунея сообщили, что большинство футболистов основной сборной не смогут приехать, так как будут в отпуске.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:27
огромная, редкая удача для принимающей стороны !
Брулин
Брулин
вчера в 20:54
По-видимому, в контракте с Брунеем подобного пункта о профессионалах не было...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:17, ред.
В Сирии заявили, что в матче с Россией примут участие только профессионалы

Список их профессий пока уточняется....но доподлинно известно что четверо из них знают что такое футбол....а двое из них даже играли в него ранее....
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