В Сирии заявили, что в матче с Россией примут участие только профессионалы

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вчера, 19:40

Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири заявил, что на товарищескую игру с Россией от их команды поедут только профессиональные футболисты.

У нас есть контракт с РФС , в котором указано, что в игре участвуют профессионалы. От сборной Сирии в Волгоград поедут только профессиональные игроки, которые являются членами национальной команды. Любителей или игроков, которые не привлекались в профессиональные команды, не будет.

В ближайшую паузы на игры сборных Россия встретится со сборной Брунея в Краснодаре 15 ноября и 19 ноября сыграет со сборной Сирии в Волгограде.

Ранее стало известно, что Бруней отправит полупрофессионалов на матч со сборной России. В футбольной ассоциации Брунея сообщили, что большинство футболистов основной сборной не смогут приехать, так как будут в отпуске.