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РФС назначил судей на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

вчера, 13:39

РФС назначил судей на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

5 ноября (вторник)

«Спартак» – «Ростов»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Павел Кукуян, АВАР – Артем Любимов; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо» Москва – «Локомотив»: судья – Владимир Москалев, помощники судьи – Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Виталий Мешков, АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Николай Иванов.

6 ноября (среда)

«Рубин» – ЦСКА: судья – Артем Чистяков, помощники судьи – Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Кирилл Левников, АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Эдуард Малый.

«Зенит» – «Ахмат»: судья – Евгений Кукуляк; помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Сергей Карасев, АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Вячеслав Харламов.

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Все комментарии
7n8q7nuj49b9
7n8q7nuj49b9
вчера в 19:36
Судить нужно честно, и тогда у всех будет все хорошо.
ghnczywn4p96
ghnczywn4p96
вчера в 18:02
Всё куплено, как обчыно?)
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:22
Не могу не отметить некий "прогресс" в судейской системе - раньше был просто "ВАР", сейчас к нему добавился "АВАР", с нетерпением буду ждать прибавления к этой аббревиатуре ещё букв - может так и до "ВАРВАР" постепенно дойдут? )))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:57
Вася опять начудит...непотопляемый Казарцев ....
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:31
Бессмертный Казарцев - основная ломовая сила в эРФээСПэРээф натасканная на Спартак. Достойный продолжатель и сменщик дела Вилкова .... а зенитовский Кукуян. Вы издеваетесь?..... мда... ЭРФЭЭС настолько кроты, что в каждый матч по кроту....
4tmhbduetdvz
4tmhbduetdvz
вчера в 14:29
Матчи предстоят равные, главное чтобы судьи справились
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