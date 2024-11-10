Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Невилл о 115 обвинениях: «Если „Ман Сити“ оправдают, АПЛ будет опозорена»

вчера, 08:59

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о 115 обвинениях в нарушении «Ман Сити» финансовых правил.

Бежать будет некуда. Если «Ман Сити» признают виновным по серьезным статьям, скрыться не удастся. Его серьезно накажут. Но для начала нужно завершить процесс, и сделать это следует поскорее, поскольку все тянется годами. То, что мы не можем быстро решить подобные вопросы, – позор для нашего футбола. Я понимаю, что есть юридический процесс, но речь идет про события многолетней давности, и все это нависло не только над клубом, но и над лигой. В Англии всегда критично относились к другим чемпионатам, где бывали проблемы с коррупцией, законом, договорными матчами и так далее. Поэтому мы должны испытывать не меньшее разочарование, когда нечто подобное происходит у нас. С этим нужно разобраться должным образом, но при этом эффективно и так, чтобы игра была чиста и могла двигаться дальше. Если обвинения с «Ман Сити» будут сняты, АПЛ будет опозорена. Если «Ман Сити» будет признан виновным по самым серьезным статьям или по большинству статей, у него возникнут огромные проблемы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гвардиола прокомментировал четырёхматчевую серию поражений клуба
Вчера, 08:42
Анчелотти: «Не считаю себя лучшим тренером последних нескольких лет»
09 ноября
Анчелотти назвал свою самую большую ошибку в тренерской карьере
09 ноября
Анчелотти: «Мы переживаем непростое время, это возможность стать сильнее»
08 ноября
Мареска: «Мы движемся в верном направлении»
08 ноября
Ван Нистелрой: «Можно лишь порадоваться тому, как сыграли футболисты»
08 ноября
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:07
Ещё один "добрый человек" ...мимо которого прошли деньги...данного процесса.....
Таких много....и они жаждут справедливой кары...))

В таком деле как футбол надо не карать после нарушений а предотвращать нарушения...
Я за оправдание Сити.....коль непрофессионализм и саботаж управленцев Лиги допустил некие нарушения...с них пусть и спрашивают....
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:18
АПЛ и так опозорена
112910415
112910415
вчера в 09:44
АПЛ будет, конечно, спасена от позора !
Ман Сити не оправдают : признают вину частично и слегка накажут ...
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:27
АПЛ уже опозорилась... Имея такого нарушителя, как Манчестер Сити, крайним выбрали другой клуб. Им стал Эвертон, который был оштрафован и лишён очков. И сейчас горожане выйдут сухими из воды. Опять всё решат большие деньги.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:22
В Невилле прежде всего говорит игрок МЮ. Более чем уверен что у того же МЮ есть что скрывать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 