Невилл о 115 обвинениях: «Если „Ман Сити“ оправдают, АПЛ будет опозорена»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» высказался о 115 обвинениях в нарушении «Ман Сити» финансовых правил.

Бежать будет некуда. Если «Ман Сити» признают виновным по серьезным статьям, скрыться не удастся. Его серьезно накажут. Но для начала нужно завершить процесс, и сделать это следует поскорее, поскольку все тянется годами. То, что мы не можем быстро решить подобные вопросы, – позор для нашего футбола. Я понимаю, что есть юридический процесс, но речь идет про события многолетней давности, и все это нависло не только над клубом, но и над лигой. В Англии всегда критично относились к другим чемпионатам, где бывали проблемы с коррупцией, законом, договорными матчами и так далее. Поэтому мы должны испытывать не меньшее разочарование, когда нечто подобное происходит у нас. С этим нужно разобраться должным образом, но при этом эффективно и так, чтобы игра была чиста и могла двигаться дальше. Если обвинения с «Ман Сити» будут сняты, АПЛ будет опозорена. Если «Ман Сити» будет признан виновным по самым серьезным статьям или по большинству статей, у него возникнут огромные проблемы.