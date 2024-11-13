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Алаев: «Налог на тренеров-легионеров обсудим, если предложат на исполкоме»

вчера, 22:39

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев ответил на вопрос о возможном возвращении налога на тренеров-легионеров в РПЛ. По словам Алаева, он пока не готов сказать, поддерживает ли лига эту инициативу.

Эта инициатива уже была реализована в свое время — если она вновь будет предложена на исполкоме, мы ее обсудим. Честно говоря, я уже не помню, как этот налог работал, для чего вводился и к чему привел, но есть определенный фидбек, который можно изучить. Михаил Данилович — член исполкома РФС, он может инициировать это обсуждение. А так, сейчас я не готов говорить, поддерживаем мы эту инициативу или нет. Нужно более детально изучить вопрос.

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Хиромант
Хиромант
сегодня в 15:47
- Ох, уж этот российский футбол! (Чем дальше в лес - тем толще партизаны...)

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев ответил на вопрос о возможном возвращении налога на тренеров-легионеров в РПЛ. По словам Алаева, он пока не готов сказать, поддерживает ли лига эту инициативу.

"Эта инициатива уже была реализована в свое время — если она вновь будет предложена на исполкоме, мы ее обсудим. Честно говоря, я уже не помню, как этот налог работал, для чего вводился и к чему привел, но есть определенный фидбек, который можно изучить..."

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1393252/alaev-aleksandr 13.11.2024

- Вдумайтесь в то, что он говорит: Налог был. Бабки собирали. Куда они ушли не знаю, так как мне ничего не досталось. К чему он привёл - известно только тем, кто на эти бабки нехило отдохнул за бугром. Но есть определённый плюс - ещё раз введём такой налог - уже и мне что-то перепадёт...

- И вот это всё нам говорит сам Президент РПЛ?

- Ну и какое тут может быть развитие отечественного футбола? Этих бы, (....), накормить...
nubom
nubom
сегодня в 15:01
А как насчет налога на легионеров в ЭСК?
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:40
"Как старшие товарищи скажут , так и обсудим...")
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