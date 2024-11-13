Алаев: «Налог на тренеров-легионеров обсудим, если предложат на исполкоме»

Президент Российской Премьер-Лиги ответил на вопрос о возможном возвращении налога на тренеров-легионеров в РПЛ . По словам Алаева, он пока не готов сказать, поддерживает ли лига эту инициативу.

Эта инициатива уже была реализована в свое время — если она вновь будет предложена на исполкоме, мы ее обсудим. Честно говоря, я уже не помню, как этот налог работал, для чего вводился и к чему привел, но есть определенный фидбек, который можно изучить. Михаил Данилович — член исполкома РФС , он может инициировать это обсуждение. А так, сейчас я не готов говорить, поддерживаем мы эту инициативу или нет. Нужно более детально изучить вопрос.