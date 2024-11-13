«Локомотив» выступил с официальным заявлением после интервью Дзюбы

Пресс-служба «Локомотива» выступила с официальным заявлением после интервью бывшего нападающего клуба .

Относительно отдельных заявлений, сделанных футболистом Артёмом Дзюбой в интервью Матч ТВ и эпизодов, касающихся его карьеры в ФК «Локомотив», сообщаем следующее:

Мы расцениваем оценки и манеру высказываний, которые допустил в своих ответах Артём Дзюба, как грубое нарушение спортивной и деловой этики, демонстрацию неуважения к российскому футбольному сообществу. Также считаем абсолютно неприемлемым публикацию интервью такого содержания и его продвижение на информационных ресурсах, напрямую сотрудничающих с Российской Премьер-лигой, дискредитируя как саму РПЛ , так и представляющие лигу клубы.

Вызывает удивление, что такого рода интервью нашло место в эфире Матч ТВ, позиционирующего себя как спортивное СМИ №1 в мире российского спорта, а также позиция заместителя генерального продюсера канала, который расценивает это интервью, как легендарный успех спортивной журналистики и канала Матч ТВ в частности, и благодарит «за фантастический прогрев РПЛ и Winline»

Также ФК «Локомотив» обращает внимание, что отсутствует какая-либо позиция РПЛ , которая на своих ресурсах анонсировала указанное интервью. Лига поддерживает такой формат общения субъектов футбола?