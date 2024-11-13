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«Локомотив» выступил с официальным заявлением после интервью Дзюбы

вчера, 20:55

Пресс-служба «Локомотива» выступила с официальным заявлением после интервью бывшего нападающего клуба Артёма Дзюбы.

Относительно отдельных заявлений, сделанных футболистом Артёмом Дзюбой в интервью Матч ТВ и эпизодов, касающихся его карьеры в ФК «Локомотив», сообщаем следующее:

Мы расцениваем оценки и манеру высказываний, которые допустил в своих ответах Артём Дзюба, как грубое нарушение спортивной и деловой этики, демонстрацию неуважения к российскому футбольному сообществу. Также считаем абсолютно неприемлемым публикацию интервью такого содержания и его продвижение на информационных ресурсах, напрямую сотрудничающих с Российской Премьер-лигой, дискредитируя как саму РПЛ, так и представляющие лигу клубы.

Вызывает удивление, что такого рода интервью нашло место в эфире Матч ТВ, позиционирующего себя как спортивное СМИ №1 в мире российского спорта, а также позиция заместителя генерального продюсера канала, который расценивает это интервью, как легендарный успех спортивной журналистики и канала Матч ТВ в частности, и благодарит «за фантастический прогрев РПЛ и Winline»

Также ФК «Локомотив» обращает внимание, что отсутствует какая-либо позиция РПЛ, которая на своих ресурсах анонсировала указанное интервью. Лига поддерживает такой формат общения субъектов футбола?

ФК «Локомотив» продолжит заданный вектор развития Клуба, заключающийся в формировании команды преимущественно из своих воспитанников и талантливых российских футболистов, руководствуясь интересами футбола и болельщиков Клуба.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 12:14
Если Артем не прав, то подайте на него в суд! (нууу..хотя бы за дискредитацию)...или все таки должны 120-ть лямов?))))
Sosna69
Sosna69
сегодня в 11:22
Вот язык помело,матч тв нашел своего героя.И еще,клуб продолжит формирование из своих воспитанников и талантливых российских футболистов.А как же про чилийца забыли?
lotsman
lotsman
сегодня в 10:28
"....Мы расцениваем оценки и манеру высказываний, которые допустил в своих ответах Артем Дзюба, как грубое нарушение спортивной и деловой этики............"
О какой этике может быть разговор. У журналистов не было и нет никакой этики, а у Дзюбы тем более. Он даже не знает что это такое, этика. Журналистам нравятся такие интервьюируемые. Завести его на разговор и разбросать это интервью на вентилятор.)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ATG (раскрыть)
сегодня в 09:09, ред.
)))))))))))........адвокат....)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:44
Если после любого интервью следуют заявления, опровержения или объяснения то оно по нынешним меркам "сработало"....рекламе нужно движение....реклама любит внимание...методы всегда одинаковы...федеральный канал не исключение....никому не интересны шаблонные дежурные интервью которые все забывают через 15 секунд после просмотра...Дзюба ввиду "всёравновости" чего говорить - беспроигрышный вариант....в период межфутболья самое то...осталось только увидеть как обычно в таких случаях "мнение редакции канала может не совпадать с мнением интервьюера".....))
ATG
ATG ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 06:04
    ATG
    ATG
    сегодня в 06:03, ред.
    Смотри как запели: ФК «Локомотив» продолжит заданный вектор развития Клуба, заключающийся в формировании команды преимущественно из своих воспитанников и талантливых российских футболистов, руководствуясь интересами футбола и болельщиков Клуб» после того как миллиарды рублей освоили на разных неграх, а теперь вон типа у них идеология такая и вектор такой как будто всегда так было. Посмотрим как далеко они на этом курсе уедут и сколько десятков лет будут ждать чемпионства. Рано или поздно опять начнут осваивать гос деньги на негров и латиносов. А Дзюба молодец!
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:59
    как там Дзюба говорил :
    90 % футболистов становятся ... (плохое слово) ...
    статистика сомнительная, но судит - то парень по себе !
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 05:51, ред.
    Опять дзюба вляпался только теперь не с женским полом , а с Матч ТВ...)
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    сегодня в 05:44
    Локо красавцы, хорошо и правильно прошлись по массмедиа, чиновникам
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 03:24
    Вот, что значит " вольный " ветер в берегов Балтики засел у Тёмы нашего в голове
    Типа говорю, что хочу...
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 23:30
    И буфера погнулись...)))
    pomor445
    pomor445 ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 22:44
    Нас за такой хайп банят почём зря. Это оскорбление и клуба, и человека. Причём от распиаренной пустышки, морально деградировавшего онаниста, демонстрирующего своё низменное пристрастие на всю страну. ЛОКО тоже должно извлечь урок из своего приглашения этого морального урода в свои ряды именно тогда, когда он уже проявил свои моральные качества в полной мере и в зрелом возрасте.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:17, ред.
    Аж труба у паровоза лопнула от возмущения)...
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 21:41
    Дзюба-бестактный глупец, балабол, пустозвон.
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 21:35, ред.
    Дзюба хайпанул, Матч ТВ хайпанули, а Локо всё ещё в 20м веке тусуется. Пора прийти в себя, современные СМИ уже не руководствуются принципами чести и совести, им главное чтобы народ смотрел рекламу букмекеров в перерывах между таймами. Чем скандальнее тем лучше.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 21:13
    Срач Тв оно и в Африке Срач тв
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 21:03
    Пресс-служба «Локомотива» -"И вообще после этого с позволения сказать "вью" мы всей командой решили сходить в баню"...)))
    Capral
    Capral
    вчера в 21:03
    У руководства Локомотива вызывает удивление, что интервью Дзюбы опубликовали на Матч ТВ? На Матч ТВ все такие, и было бы удивительно, если бы это интервью не опубликовали на этом канале...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:02
    Ничего другого от него и не ждал, типичный шут
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 21:01
    Мир сошёл с ума, а Дзюба просто шут гороховый.
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 21:00
    Рукастый и языкастый в своём репертуаре...
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