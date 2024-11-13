«Локомотив» выступил с официальным заявлением после интервью Дзюбы

Пресс-служба «Локомотива» выступила с официальным заявлением после интервью бывшего нападающего клуба Артёма Дзюбы.
Относительно отдельных заявлений, сделанных футболистом Артёмом Дзюбой в интервью Матч ТВ и эпизодов, касающихся его карьеры в ФК «Локомотив», сообщаем следующее:
Мы расцениваем оценки и манеру высказываний, которые допустил в своих ответах Артём Дзюба, как грубое нарушение спортивной и деловой этики, демонстрацию неуважения к российскому футбольному сообществу. Также считаем абсолютно неприемлемым публикацию интервью такого содержания и его продвижение на информационных ресурсах, напрямую сотрудничающих с Российской Премьер-лигой, дискредитируя как саму РПЛ, так и представляющие лигу клубы.
Вызывает удивление, что такого рода интервью нашло место в эфире Матч ТВ, позиционирующего себя как спортивное СМИ №1 в мире российского спорта, а также позиция заместителя генерального продюсера канала, который расценивает это интервью, как легендарный успех спортивной журналистики и канала Матч ТВ в частности, и благодарит «за фантастический прогрев РПЛ и Winline»
Также ФК «Локомотив» обращает внимание, что отсутствует какая-либо позиция РПЛ, которая на своих ресурсах анонсировала указанное интервью. Лига поддерживает такой формат общения субъектов футбола?
ФК «Локомотив» продолжит заданный вектор развития Клуба, заключающийся в формировании команды преимущественно из своих воспитанников и талантливых российских футболистов, руководствуясь интересами футбола и болельщиков Клуба.