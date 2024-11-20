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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2024/2025

Кассано назвал игрока, который является «будущим итальянского футбола»

вчера, 13:22

Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано высоко отозвался о нападающем «Венеции» Гаэтано Ористаньо.

Ористаньо — это игрок, который мне очень нравится, я видел много его матчей, у него интересная левая нога.

Считаю, что его следует оценивать как будущее сборной и всего итальянского футбола.

У него сильные ноги, он умеет играть в единоборствах, знает, как играть в футбол.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:52
короче, нет в Италии выдающейся молодёжи !
lotsman
lotsman
вчера в 19:08
Вообще то он ещё молод и может что то покажет в будущем. Но на супер звезду он пока не тянет.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:46
Не верю этому специалисту
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 16:46
Кассано глупостей не скажет..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:11, ред.
Всегда удивляет..., почему журналисты, задавая глобальные вопросы, так часто выбирают самого низкопробного балабола для вью?! Что..., в Италии, кроме этого дурачка авторитетов нет ? Почему нельзя задать такой вопрос, например, Дзоло, Баджо, Дель Пьеро, Барези, Тотти, Мальдини ...?!
Нет, нужна посредственность с кучей комплексов футбольной неполноценности..., озлобленная на весь белый свет.

P.S. По мне так Калафьери - самый интересный персонаж нынче в Италии..., затем Кьеза, но у него, по ходу, уже пик карьеры.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:07
Пока это лишь мнение Кассано... Может Ористаньо, когда-нибудь, станет будущим итальянского футбола, но, если это и случится, то не в заштатной Венеции. Интересно, а по нему есть предложения от более солидных клубов? Главное, чтобы агент не испортил карьеру игрока своей жадностью...
shlomo
shlomo
вчера в 14:02
Ну как говорится не будем загадывать наперед... если будет играть за сборную, то будем на него посмотреть.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:53
Не слышал чтобы мнение Антощки было авторитетным
ne gusta
ne gusta
вчера в 13:41
как я помню он играл в Кальяри.. тогда хорошо смотрелся
Гость
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