Кассано назвал игрока, который является «будущим итальянского футбола»

Экс-игрок сборной Италии высоко отозвался о нападающем «Венеции» .

Ористаньо — это игрок, который мне очень нравится, я видел много его матчей, у него интересная левая нога.

Считаю, что его следует оценивать как будущее сборной и всего итальянского футбола.

У него сильные ноги, он умеет играть в единоборствах, знает, как играть в футбол.