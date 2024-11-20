Кассано назвал игрока, который является «будущим итальянского футбола»

Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано высоко отозвался о нападающем «Венеции» Гаэтано Ористаньо.
Ористаньо — это игрок, который мне очень нравится, я видел много его матчей, у него интересная левая нога.
Считаю, что его следует оценивать как будущее сборной и всего итальянского футбола.
У него сильные ноги, он умеет играть в единоборствах, знает, как играть в футбол.
Нет, нужна посредственность с кучей комплексов футбольной неполноценности..., озлобленная на весь белый свет.
P.S. По мне так Калафьери - самый интересный персонаж нынче в Италии..., затем Кьеза, но у него, по ходу, уже пик карьеры.
Нет, нужна посредственность с кучей комплексов футбольной неполноценности..., озлобленная на весь белый свет.
P.S. По мне так Калафьери - самый интересный персонаж нынче в Италии..., затем Кьеза, но у него, по ходу, уже пик карьеры.