Луи Саа назвал нападающего, который может усилить «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» полагает, что нападающий «Ньюкасла» мог бы усилить «дьяволов».

Если говорить о возможных трансферах, то мне очень нравится вариант с Исаком. Это по-настоящему качественный футболист, который уже адаптировался в Премьер-Лиге. Он забивает голы и создает моменты – как для себя, так и для партнеров.

Успешность нынешних нападающих МЮ больше зависит от командных взаимодействий, чем в случае с Исаком. В этом плане его появление стало бы усилением атакующей линии. Он способен гарантировать определенный уровень результативности.