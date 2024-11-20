Луи Саа назвал нападающего, который может усилить «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Луи Саа полагает, что нападающий «Ньюкасла» Александер Исак мог бы усилить «дьяволов».
Если говорить о возможных трансферах, то мне очень нравится вариант с Исаком. Это по-настоящему качественный футболист, который уже адаптировался в Премьер-Лиге. Он забивает голы и создает моменты – как для себя, так и для партнеров.
Успешность нынешних нападающих МЮ больше зависит от командных взаимодействий, чем в случае с Исаком. В этом плане его появление стало бы усилением атакующей линии. Он способен гарантировать определенный уровень результативности.
Правда, сейчас «Ньюкасл» и МЮ – это конкуренты, поэтому я не могу назвать этот вариант реалистичным. Но надеюсь, что это может случиться.
Он мог поднять МЮ своими голами. Заодно вошел бы в историю АПЛ, обогнав Ширера.
Но и МЮ бараны и Кейн не подумал о таком историческом моменте.
Это всё равно что Овечкин в шаге от рекорда Гретцки решит в КХЛ в Россию перейти из НХЛ. Никто же не поймёт этого?
Так же и с Кейном. Оставалось всего ничего до рекорда Ширера, а он в Бундеслигу уехал.
Он мог поднять МЮ своими голами. Заодно вошел бы в историю АПЛ, обогнав Ширера.
Но и МЮ бараны и Кейн не подумал о таком историческом моменте.
Это всё равно что Овечкин в шаге от рекорда Гретцки решит в КХЛ в Россию перейти из НХЛ. Никто же не поймёт этого?
Так же и с Кейном. Оставалось всего ничего до рекорда Ширера, а он в Бундеслигу уехал.
У Ливерпуля Салах и Диас, а не Гакпо и Нуньес.
В МС Доку и Фоден, без них Холанд не сможет забивать много.
В Барселоне Ямаль и Рафинья.
В Реале Винисиус и Родриго, а не Хоселу.
В том и дело что МЮ спускает деньги не туда.
У Ливерпуля Салах и Диас, а не Гакпо и Нуньес.
В МС Доку и Фоден, без них Холанд не сможет забивать много.
В Барселоне Ямаль и Рафинья.
В Реале Винисиус и Родриго, а не Хоселу.
В том и дело что МЮ спускает деньги не туда.