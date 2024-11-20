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Луи Саа назвал нападающего, который может усилить «Манчестер Юнайтед»

вчера, 11:37

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Луи Саа полагает, что нападающий «Ньюкасла» Александер Исак мог бы усилить «дьяволов».

Если говорить о возможных трансферах, то мне очень нравится вариант с Исаком. Это по-настоящему качественный футболист, который уже адаптировался в Премьер-Лиге. Он забивает голы и создает моменты – как для себя, так и для партнеров.

Успешность нынешних нападающих МЮ больше зависит от командных взаимодействий, чем в случае с Исаком. В этом плане его появление стало бы усилением атакующей линии. Он способен гарантировать определенный уровень результативности.

Правда, сейчас «Ньюкасл» и МЮ – это конкуренты, поэтому я не могу назвать этот вариант реалистичным. Но надеюсь, что это может случиться.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 17:12
...французкий Интерпол в действие, нынче шведов на подносе,
бери не хочу....!
nyr65d7bawn3
nyr65d7bawn3
вчера в 16:55
Луи Саа действительно подметил важные качества Александера Исака. Нападающий "Ньюкасла" демонстрирует высокий уровень игры и является одним из самых перспективных форвардов в АПЛ. Его умение создавать моменты и стабильно забивать голы делает его ценным активом для любой команды.

Что касается возможного перехода в "Манчестер Юнайтед", то здесь многое будет зависеть от амбиций клубов и финансовых возможностей. "Ньюкасл" сейчас находится на подъеме и вряд ли захочет отпускать одного из своих ключевых игроков. К тому же, учитывая растущую конкуренцию между этими клубами, такой трансфер выглядит маловероятным.

Тем не менее, если "дьяволы" смогут договориться, Исак точно станет важным дополнением к их атакующему потенциалу.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 15:38
Думаю что усилить любую команду способен вингер.
У Ливерпуля Салах и Диас, а не Гакпо и Нуньес.
В МС Доку и Фоден, без них Холанд не сможет забивать много.
В Барселоне Ямаль и Рафинья.
В Реале Винисиус и Родриго, а не Хоселу.

В том и дело что МЮ спускает деньги не туда.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 14:51
Возможно смогут чем-то убедить, но сейчас уже разница между этим клубом и его нынешним по уровню едва ли слишком большая.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:51
Из Ньюкасла в МЮ - звучит как понижение в классе
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:06
Идеальным выбором для МЮ был Харри Кейн.
Он мог поднять МЮ своими голами. Заодно вошел бы в историю АПЛ, обогнав Ширера.
Но и МЮ бараны и Кейн не подумал о таком историческом моменте.
Это всё равно что Овечкин в шаге от рекорда Гретцки решит в КХЛ в Россию перейти из НХЛ. Никто же не поймёт этого?
Так же и с Кейном. Оставалось всего ничего до рекорда Ширера, а он в Бундеслигу уехал.
ne gusta
ne gusta
вчера в 11:58
а Исак же как кусоочек спички!! его сьедят защитники противников МЮ.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:56
Хороший нападающий,а захочет ли он в МЮ ?
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